Mercure et Vénus seront au plus près d’ici 2033 ce soir, mais peuvent être difficiles à repérer

Mercure et Vénus apparaîtront proches l’un de l’autre juste après le coucher du soleil le vendredi 28 mai, dans le ciel ouest-nord-ouest. Ils peuvent être difficiles à repérer. Cherchez Mercure à gauche de Vénus. (Crédit d’image: Nuit étoilée)

Si vous êtes prêt pour un défi d’observation, Vénus et Mercure se rencontreront dans le ciel nocturne vendredi (28 mai) pour leur rencontre la plus proche jusqu’au 5 novembre 2033.

La paire de planètes sera visible bas dans le ciel occidental pendant environ 30 à 40 minutes après le coucher du soleil, selon EarthSky . L’observation sera difficile étant donné que vous pourriez être en concurrence avec les bâtiments et la pollution de l’air pour voir les planètes, alors apportez des jumelles si vous le pouvez.

Sky & Telescope suggère regardant à l’ouest-nord-ouest et en commençant par les étoiles brillantes Pollux et Castor, qui sont les têtes de la constellation des Gémeaux «jumeaux». Légèrement en dessous de Pollux et à votre gauche, en supposant que vous regardez à l’œil nu, vous verrez Mars.

Les planètes les plus brillantes du ciel nocturne de mai: comment les voir (et quand)

Suivez le côté droit des Gémeaux vers l’horizon, et juste en dessous et à droite, vous devriez voir Mercure et Vénus à seulement 0,4 degrés l’un de l’autre. (En prime, l’étoile rouge vif Bételgeuse est à peine au-dessus de l’horizon, vous pourrez peut-être le voir aussi.)

Vous verrez probablement Vénus en premier car elle brille à une magnitude brillante de -3,8, similaire à la Station spatiale internationale à son meilleur. « Mercure est tombé à une magnitude de +2,3, seulement 1/275 aussi brillant », a déclaré Sky & Telescope. « Alors apportez des jumelles ou un télescope pour extraire Mercure de la lumière du ciel. »

Les planètes resteront relativement proches dans le ciel pendant quelques jours, avant que Vénus ne continue de s’éloigner du soleil et que Mercure ne s’enfonce à l’horizon. Mercure réapparaîtra comme une «étoile» du matin fin juin ou début juillet 2021, a déclaré EarthSky, tandis que Vénus restera une «étoile» du soir jusqu’en 2021.

Les conjonctions comme la rencontre Vénus-Mercure sont des événements réguliers dans le ciel alors que les planètes s’alignent avec la Terre sur leurs orbites respectives. Au cours du week-end du Memorial Day, il y a quelques autres événements du ciel nocturne dont vous pouvez profiter: un double transit d’ombre sur Jupiter (vendredi 28 mai) et une lune gibbeuse près de Saturne et Jupiter dans le ciel d’avant l’aube du lundi (31 mai).

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.