Merci également aux VE. Le PDG de Daimler suppose que l’entreprise perdra du poids

Aujourd’hui l’un des plus grands constructeurs automobiles haut de gamme au monde, propriétaire de marques telles que Mercedes-Benz et Smart, Daimler prépare une restructuration importante, suite à la transition vers la mobilité électrique. Ce qui, a révélé le PDG de la société, Ola Källenius, entraînera une perte de poids du groupe, dans les cinq prochaines années, également par le biais de licenciements.

« Dans les cinq prochaines années, nous deviendrons une plus petite entreprise », a déclaré le PDG de Daimler dans des remarques à ., soulignant que « nous allons apporter un changement fondamental dans l’empreinte industrielle, en termes de systèmes de propulsion ».

En outre, le passage des moteurs à combustion interne aux systèmes de propulsion exclusivement électriques et aux véhicules à conduite autonome entraînera à terme une réduction de la main-d’œuvre, car une voiture électrique est plus facile et plus rapide à produire, qu’une voiture avec un moteur thermique.

EQE, EQE SUV et EQS SUV – les prochains modèles électriques de Mercedes-Benz

Selon les dernières données d’ING, le moteur électrique et la batterie d’une voiture électrique ont en moyenne 200 composants, tandis qu’un moteur thermique et sa transmission ont au moins 1400 composants à assembler.

«Nous recrutons de nombreux ingénieurs logiciels, spécialistes de la chimie des batteries, de l’électrification. Nous ne doutons pas que l’empreinte écologique de l’automobile doit être beaucoup plus faible à l’avenir. Et cela fait également partie de l’engagement en matière de luxe, pour l’avenir ».

Daimler dit également vouloir commencer à offrir à ses clients de nouveaux services numériques, en plus de prévoir de lancer un nouveau système d’exploitation pour véhicules en 2024.

« Considérez ce changement comme, par exemple, un iPhone », a expliqué Källenius, concluant que « c’est juste une question d’ajout et c’est la beauté de cette solution ». De plus, avec les mises à niveau et les améliorations opérées via le sans fil, cela deviendra une nouvelle source de revenus récurrente pour le constructeur.

