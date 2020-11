Mercedes-Maybach Classe S. Symbiose de l’espace et du luxe

Peu de temps après l’introduction de la nouvelle génération de la Mercedes-Benz Classe S, la marque allemande dévoile la Mercedes-Maybach Classe S, qui se veut une symbiose d’espace et de luxe. Ce n’est pas un véhicule à conduire, mais à conduire. Arrive l’année prochaine.

Sur la base de la dernière génération de Mercedes-Benz Classe S, le constructeur de Stuttgart a développé une nouvelle version haut de gamme, la Maybach Classe S, qui se veut la nouvelle référence parmi les chauffeurs de limousines.

Pour le modèle de base, la Maybach Class S a vu son empattement augmenter de 18 centimètres à 3398 mm, offrant encore plus d’espace pour les occupants à l’arrière.

Avec une longueur extérieure de près de 5,5 mètres (5469 mm), la Mercedes-Maybach Classe S présente une carrosserie classique à trois volumes.

Les éléments distinctifs de la partie avant comprennent le capot caractéristique avec une lamelle chromée et la calandre de radiateur Mercedes-Maybach. Ce dernier se distingue facilement par ses ailettes verticales et tridimensionnelles. L’insigne Maybach est élégamment intégré dans la garniture chromée de la calandre.

Les portes arrière sont plus larges que celles de ses modèles frères, tandis que les montants C intègrent un verre de garde fixe. L’exclusivité est soulignée par le logo de la marque Maybach sur le montant C. La Mercedes-Maybach Classe S peut être équipée de portes arrière confort à commande électrique.

La peinture bicolore est l’une des (nombreuses) options

En option, la perception d’exclusivité de la Mercedes-Maybach Classe S peut être améliorée grâce à une peinture bicolore avec une ligne de séparation. Ceci est appliqué à la main selon les critères de qualité les plus exigeants.

En option, la technologie d’éclairage révolutionnaire DIGITAL LIGHT des phares permet d’utiliser de nouvelles fonctions, telles que la projection de marques auxiliaires ou de panneaux d’avertissement sur la route devant le modèle.

Dans chaque phare, le système DIGITAL LIGHT comprend un module d’éclairage avec trois LED haute puissance, dont la lumière est réfractée et dirigée par 1,3 million de micro-miroirs.

Intérieur de luxe

L’intérieur de la Mercedes-Maybach Classe S a également hérité du design de la nouvelle Mercedes-Benz Classe S. Les équipements de série incluent les sièges arrière Executive et le Pack Chauffeur. Les occupants peuvent régler indépendamment le siège et le dossier du siège exécutif.

L’utilisation du repose-pieds dans le siège avant et du repose-jambes extensible électriquement permet la création d’une surface d’inclinaison continue et confortable pour une position de sommeil agréable. La course de réglage du repose-jambes a été allongée d’environ 50 mm par rapport au modèle précédent.

La fonction de massage du support twin intégré dans le pack Seating Comfort sur les sièges arrière est un autre nouvel équipement. Le chauffage du cou / des épaules sur le siège arrière est une autre caractéristique de confort.

La nouvelle Mercedes-Maybach Classe S reçoit la deuxième génération du système d’information et de divertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience), créée en Classe S. Ce système permet une utilisation encore plus personnalisée et intuitive, grâce à sa connexion réseau avec une large gamme de capteurs et de systèmes pour véhicules.

La Mercedes-Maybach Classe S est disponible avec jusqu’à cinq écrans haute luminosité, certains dotés de la technologie OLED, ce qui facilite le contrôle du véhicule et de ses fonctions de confort.

Les possibilités de personnalisation et d’utilisation intuitive ont été considérablement étendues. En option, la Mercedes-Maybach Classe S peut également être équipée de l’assistant intérieur MBUX dans le compartiment arrière.

Moteurs à assistance partiellement électrique

Dans le chapitre mécanique, la Mercedes-Maybach Classe S reçoit des moteurs de la gamme Mercedes-Benz et sont en partie à assistance électrique.

L’assistance électrique est fournie par un démarreur / alternateur intégré de deuxième génération (ISG), qui fournit une puissance supplémentaire allant jusqu’à 15 kW, facilite la «circulation en roue libre» efficace lorsque le véhicule roule à vitesse constante, rend l’expérience de démarrage / arrêt est encore plus confortable et permet une plus grande efficacité globale de la chaîne cinématique.

La boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC a été adaptée pour l’ISG. Le refroidisseur d’huile de boîte de vitesses, le moteur électrique et l’électronique de puissance ont été installés dans la boîte de vitesses elle-même.

En combinaison avec l’ISG, il a été possible d’éliminer l’activation des accessoires qui était auparavant effectuée par deux courroies, maintenant à l’aide d’un compresseur de climatisation électrique.

Cela signifie que même lorsque le moteur ne tourne pas (démarrage / arrêt du moteur et phases de roue libre), l’air à l’intérieur de l’habitacle peut être efficacement et confortablement climatisé. Le système de traction intégrale est un équipement standard.

Les premières unités de la Mercedes-Maybach Classe S arrivent en concession, en tout luxe, à l’été 2021.

