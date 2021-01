Mercedes-Benz Vans développe une nouvelle plateforme électrique pour eSprinter

Texte: Carlos Moura

Date: 26 janvier 2021

Mercedes-Benz Vans investira 350 millions d’euros dans le développement d’une nouvelle architecture électrique polyvalente, destinée à être utilisée dans la future génération de l’eSprinter. La nouvelle gamme offrira plus d’options de carrosserie.

Mercedes-Benz Vans développe une nouvelle architecture électrique pour la future génération du grand eSprinter commercial. Baptisée «Electric Versatility Platform», la nouvelle architecture permettra à la marque allemande de proposer des versions alimentées par batterie pour tous les modèles de la gamme Sprinter, y compris pour les États-Unis et le Canada.

La nouvelle architecture électrique eSprinter comprend trois éléments principaux pour permettre la plus grande flexibilité possible dans le développement et la conception de différents types de carrosserie. Selon Mercedes-Benz Vans, cela permet de proposer des configurations de carrosserie qui n’étaient auparavant disponibles qu’avec des moteurs à combustion.

Mercedes-Benz croit aux avantages écologiques et économiques des publicités électriques alimentées par batterie et continuera de mettre en œuvre ses plans visant à introduire des publicités électriques dans tous les segments de marché.

La marque de Stuttgart affirme accélérer sa stratégie d’électrification dans le but de devenir leader dans le domaine des publicités électriques. L’un des piliers est le développement rapide de sa nouvelle architecture électrique polyvalente pour le grand segment commercial.

Base de la nouvelle génération de Mercedes-Benz eSprinter

La nouvelle plate-forme électrique sera la base de la nouvelle génération de Mercedes-Benz eSprinter, un produit qui cherchera à être la référence de sa catégorie en termes de performances.

Mercedes-Benz Vans: future génération de l’eSprinter

Mercedes-Benz Vans investira 350 millions dans le développement de la «plateforme de polyvalence électrique», qui jouera un rôle important dans ses projets de fourniture de solutions de transport sans émissions et optimisées en fonction des besoins des différents secteurs d’activité, ainsi que marchés.

La nouvelle gamme eSprinter de Mercedes-Benz sera également commercialisée aux États-Unis et au Canada, ce qui n’est pas le cas de la génération actuelle.

La production de la nouvelle génération de Mercedes-Benz eSprinter étant neutre en termes d’émissions de dioxyde de carbone, cela contribuera également à réaliser le plan «Ambition 2039» de Daimler.

