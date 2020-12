Mercedes-Benz prête à produire des véhicules électriques

Mercedes-Benz se dit prête à commencer à produire des véhicules électriques dans son réseau mondial d’usines. Les modèles seront construits en Allemagne, aux États-Unis, en Chine et en Hongrie. L’offre comprendra huit modèles EQ dès 2022.

Le réseau de production de véhicules électriques de Daimler est prêt à commencer à construire des modèles Mercedes-Benz EQ dans certaines des usines existantes dans le monde. Pour 2022, le portefeuille de marques de Stuttgart comprendra huit modèles électriques Mercedes-Benz EQ.

La première à arriver sera la berline EQS, qui entrera en production dans l’usine de Sindelfingen, en Allemagne, au début de l’année prochaine. Plusieurs modèles électriques seront fabriqués en Hongrie, en Chine et aux États-Unis.

Daimler produira également ses propres batteries dans des pays comme l’Allemagne, la Pologne, la Chine et les États-Unis.

Les nouveaux modèles électriques seront produits dans les mêmes usines où sont construites les versions essence et diesel. Selon Daimler, les véhicules hybrides rechargeables et tout électriques devraient représenter plus de la moitié des ventes de Mercedes-Benz en 2030.

Production en Europe, en Chine et aux USA

En ce qui concerne ladite propre production, l’EQS sera assemblé en Allemagne et à Vance (Alabama, USA) – avec l’EQE (qui sera également fabriqué à Brême et Pékin), en 2022. A son tour, l’EQC, qui est déjà en production, est en cours d’assemblage à Brême (Allemagne), ainsi qu’à Pékin (Chine).

Le SUV compact EQB sera produit à Kecskemet (Hongrie) et Pékin en 2021. Dans cette dernière unité, l’EQA sera également assemblé l’année prochaine, bien que sa production ait déjà démarré à Rastatt (Allemagne).

«Avec sa stratégie« Electric First », Mercedes-Benz est constamment sur la voie de la neutralité carbone et investit massivement dans la transformation. Notre portefeuille de véhicules devient électrique ainsi que notre réseau de production mondial avec des usines de véhicules et de batteries », déclare Markus Schaefer, administrateur de Daimler.

LIRE TROP

Volkswagen et Daimler unissent leurs forces pour le lithium

«Nous entendons devenir leader dans le domaine de la mobilité électrique avec un accent particulier sur la technologie des batteries. Nous adoptons une approche large, de la recherche et développement à la production, en passant par la coopération stratégique », a déclaré le responsable.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂