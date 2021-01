Mercedes-Benz EQS. Première berline électrique de luxe Système MBUX Hyperscreen

Berline exécutive 100% électrique, la Mercedes-Benz EQS lance le système MBUX Hyperscreen, qui comprend un écran de 55 pouces avec technologie OLED entre les deux piliers et un logiciel d’apprentissage.

Une nouvelle ère dans la conception des tableaux de bord Mercedes-Benz commence avec le système MBUX Hyperscreen, qui devrait faire ses débuts dans la version électrique de la Mercedes-Benz Classe S, l’EQS.

Avec 55 pouces, l’unité incurvée s’étend de pilier en pilier et comprend un logiciel avec capacité d’apprentissage, qui adapte l’écran et le concept de fonctionnement à l’utilisateur, fournissant des suggestions personnalisées.

De plus, l’utilisateur n’a pas à naviguer dans les différents sous-menus ni même à utiliser des commandes vocales, puisque les applications les plus importantes sont toujours présentes à l’écran avec la technologie OLED.

«Avec notre MBUX Hyperscreen, la vision du design devient une réalité», déclare Gorden Wagener, directeur du design chez Daimler. «Nous fusionnons la technologie avec le design d’une manière fascinante qui offre au client une facilité d’utilisation sans précédent. Nous aimons la simplicité et avons atteint un nouveau niveau de MBUX ».

LIRE TROP

Mercedes. La future Classe S promet une oasis de bien-être utilisant la lumière

Visuellement, plusieurs écrans sont intégrés dans le panneau incurvé, qui comprend également les sorties de ventilation analogiques, établissant une connexion entre le monde physique et numérique. L’écran est entouré d’une structure plastique continue, avec un éclairage ambiant intégré en bas, donnant la sensation que l’Hyperscreen flotte sur le tableau de bord.

Écran spécifique au passager

Le passager dispose également de son propre écran, personnalisable jusqu’à sept profils différents. Il est à noter que les fonctions de divertissement de l’écran passager ne sont disponibles que pendant le voyage (conformément à la législation en vigueur dans chaque pays).

Par exemple, si le siège passager est vide, l’écran devient une simple pièce décorative numérique, avec des étoiles animées. Tous les graphiques ont un nouveau paramètre de couleur bleu / orange.

MBUX Hyperscreen

En ce qui concerne les suggestions, l’Intelligence Artificielle présente plusieurs alternatives, que l’utilisateur peut accepter ou rejeter d’un simple clic.

Par exemple, si l’utilisateur appelle la même personne un certain jour de la semaine, le système MBUX se souviendra et vous demandera si vous souhaitez effectuer l’appel à une date et une heure données. Les suggestions de MBUX sont liées au profil de l’utilisateur, donc la suggestion ne sera faite à personne d’autre au volant de la voiture.

Le MBUX Hyperscreen de la future Mercedes EQS

En ce qui concerne le matériel, Daimler dit qu’il y a 12 actionneurs derrière l’écran tactile pour une réponse haptique. La puissance de traitement est tout aussi impressionnante, avec huit cœurs de processeur, 24 Go de RAM et une bande passante de 46,4 Go par seconde de RAM.

«MBUX Hyperscreen est le cerveau et le système nerveux de la voiture», déclare Sajjad Khan, directeur de Mercedes-Benz. «MBUX Hyperscreen est capable de mieux connaître le client et fournit un infodivertissement personnalisé et sur mesure, sans que l’utilisateur n’ait à cliquer ou à naviguer dans aucun menu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂