Mercedes-Benz Actros SLT. La production atteint un demi-mille unités

Mercedes-Benz Trucks a produit un demi-mille unités de l’Actros SLT, le modèle de la marque allemande spécialisée dans les transports spéciaux, avec des poids bruts allant jusqu’à 250 tonnes.

Mercedes-Benz Trucks a annoncé la production d’un demi-millier d’unités du Mercedes-Benz Actros SLT, un modèle dédié au transport spécial. Le véhicule qui marque ce monument historique était destiné à l’opérateur allemand TSB – Transport-Service Beitinger.

L’unité en question est un tracteur Mercedes-Benz Actros 4163 LS SLT, qui est équipé du moteur le plus puissant de la gamme de la marque allemande: l’OM 473, six cylindres en ligne et 15,7 litres, offrant un total de 625 cv et un couple de 3000 Nm.

Afin de supporter un poids brut allant jusqu’à 250 tonnes, la boîte de vitesses G 280 est équipée d’un liquide de refroidissement de transmission. Le frein moteur de l’OM 473 est également d’une grande importance dans les transports spéciaux. Cet appareil offre une puissance de freinage allant jusqu’à 646 ch.

Ce type d’opération est généralement caractérisé par des périodes de conduite la nuit et de repos pendant la journée. Pour répondre à cette exigence, la 500ème unité du Mercedes-Benz Actros SLT dispose d’une cabine GigaSpace L avec un plancher plat et un panneau photovoltaïque sur le toit.

Ce dispositif permet d’alimenter en énergie des équipements électriques tels que le système de climatisation lorsque le véhicule est immobilisé, sans avoir à recourir au moteur thermique, en économisant du carburant et en évitant les émissions de dioxyde de carbone.

Poids brut jusqu’à 250 tonnes

Les versions à quatre essieux, comme cet Actros SLT, offrent un poids brut de 44 tonnes et un poids combiné allant jusqu’à 250 tonnes. Le SLT a trois essieux arrière, qui comprend un essieu directionnel et deux essieux moteurs.

L’essieu avant a une suspension mécanique d’une capacité de charge de huit ou neuf tonnes. L’essieu directionnel a également une capacité de charge jusqu’à huit tonnes et dispose d’une assistance électro-hydraulique.

Les deux essieux arrière ont une capacité de 13,4 tonnes et sont équipés du système de suspension pneumatique à quatre soufflets, déjà connu dans le reste de la gamme Actros.

