Dans Stars of a Thief Tall Tale, vous avez la série de quêtes principale et une quête secondaire facultative pour trouver tous les journaux cachés laissés par Sudds. Ces journaux ne sont pas exactement caché mais les trouver peut certainement être difficile si vous ne savez pas où chercher. Contrairement aux autres Tall Tales, les journaux cachés de cette aventure suivent tous un schéma similaire: ils sont tous situés près du sommet de chaque île, à côté de l’une des lunettes de vue de Sudds.

Mer des voleurs | Stars of a Thief Tall Tale | Emplacements des journaux cachés

Avant de commencer par les emplacements de ces journaux, si vous cherchiez réellement à résoudre une partie de la série de quêtes principale, vous pouvez trouver les liens vers ces sections ci-dessous!

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que Stars of a Thief Tall Tale est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. Deuxièmement, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

En relation: Comment obtenir le crâne rituel dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les cinq îles sur lesquelles vous trouverez ces journaux. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Crescent Isle

Discovery Ridge

Plunder Valley

Île des coureurs de rhum

Île aux serpents

Maintenant que vous avez la liste complète, vous pouvez planifier un itinéraire et un itinéraire pour les îles. Puisque vous naviguez vers plusieurs îles différentes dans votre quête pour terminer le Tall Tale, le moment est venu de choisir des voyages à compléter sur le côté! Le plus souvent, les voyages vous amèneront sur l’une des îles que vous devez visiter pour continuer le conte. Le guide ci-dessous répertorie les journaux par ordre d’apparition dans l’histoire.

Journal n ° 1: L’étoile du nord vous guide – Rum Runner Isle

C’est l’une des deux options possibles pour trouver le Spyglass, qui est le premier élément majeur dont vous avez besoin pour ce grand conte. C’est aussi le plus rapide et le plus facile à atteindre puisqu’il se trouve juste à côté de votre point de départ: The North Star Seapost. Lorsque vous vous rendrez à Rum Runner Isle, vous verrez l’une des lunettes de vue de Sudds sur les caisses de l’îlot nord-est. Le journal est dans la caisse à côté de cette lunette. Une fois que vous l’avez lu, vous verrez notre prochain emplacement: Plunder Valley.

Journal # 2: Le petit poisson lueur – Plunder Valley

C’est la première île où vous commencerez à vous diriger vers le plus haut sommet pour les Journals. Sudds aime avoir le meilleur point de vue pour regarder les constellations, qu’il appelle ses amis. Au centre de l’île se trouve un gros rocher. Au sommet de ce rocher, vous trouverez la lunette de Sudds, avec son Journal à côté. Lisez le Journal pour voir notre prochain emplacement: Snake Island!

Journal # 3: Snake obtient ce qu’il mérite – Snake Island

L’île aux serpents correspond à son nom, alors assurez-vous de faire attention à la quantité exubérante de serpents tout en escaladant le rocher de l’île centrale. En atteignant les gens, vous trouverez l’une des lunettes de vue de Sudds. Le Journal est situé sur un rebord qui dépasse sous ce sommet. Si vous rencontrez des problèmes, utilisez l’image ci-dessus pour voir où chercher. Une fois que vous aurez lu le journal, vous devrez vous diriger vers l’île suivante: Devil’s Ridge.

Journal # 4: La guerre qui a secoué le ciel – Devil’s Ridge

C’est le journal le plus compliqué à trouver, car il est difficile de trouver un chemin jusqu’au sommet. Cela existe, cependant! Nous avons fourni une image supplémentaire ci-dessus pour voir comment atteindre le sommet. Vous voudrez vous diriger vers la base de la formation rocheuse qui forme le sommet. Suivez le côté nord de cette formation rocheuse et vous trouverez bientôt une section du rebord qui ressemble à l’image du bas ci-dessus. Vous pouvez suivre le chemin indiqué sur ce chemin rocheux, et vous devrez sauter sur le rebord. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez passer à la lunette à la pointe. Le Journal est sous les rouleaux de cette lunette, également illustrée dans l’image ci-dessus. Une fois que vous avez trouvé le livre, lisez-le pour voir votre prochain et dernier emplacement de journal: Crescent Isle.

En relation: Comment obtenir des malédictions dans Sea of ​​Thieves – Guides de jeu Pro

Journal # 5: Le lien du Kraken – Crescent Isle

Heureusement, cette quête des emplacements du Journal se termine par une quête facile à trouver. Si vous suivez la formation rocheuse vers le sud-ouest, vous trouverez un sommet de l’île. La dernière lunette de Sudds est située sur ce sommet, et vous trouverez le Journal parmi ses affaires ici.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez Notes d’un astronome Recommandation! C’est l’une des sept distinctions que vous devez obtenir pour vraiment Achevée Stars of a Thief Tall Tale et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. En plus de ceux-ci (et de celui que vous venez de réaliser), il n’y a qu’une seule autre recommandation que vous devez obtenir, et cela vous oblige à terminer Stars of a Thief cinq fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

Avez-vous été chargé d’essayer d’attraper un certain poisson pour The Hunter’s Call? Utilisez notre guide pour voir les emplacements des poissons et les temps de cuisson!