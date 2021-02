Dans Sea of ​​Thieves, il y a Tall Tales qui sert d’aventure basée sur l’histoire pour les joueurs. Ces Tall Tales ne sont pas nécessaires pour jouer au jeu, mais ils fournissent une couche supplémentaire d’immersion et d’excitation au jeu. Avec chacun de ces grands contes, une quête secondaire facultative permet de trouver les journaux cachés documentés par différents membres d’équipage associés au protagoniste ou à l’antagoniste principal de chaque histoire.

Dans ce guide, nous vous expliquons où trouver les Tall Tales dans The Cursed Rogue. Si vous cherchez des guides sur le scénario principal, vous pouvez les trouver dans la liste ci-dessous.

En supposant que vous soyez ici pour trouver les journaux cachés, nous aimerions commencer par quelques notes pour vous aider. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir pendant que The Cursed Rogue Tall Tale est actif. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. Deuxièmement, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

Mer des voleurs | Le guide du grand conte maudit de voleur | Emplacements des journaux cachés

Après avoir mentionné tout cela, commençons à trouver ces journaux! Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les cinq îles sur lesquelles vous trouverez ces journaux. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Creux de l’escroc

Discovery Ridge

La chute de Kraken

Shark Bait Cove

Refuge du vagabond

Maintenant que vous avez la liste complète, vous pouvez planifier un itinéraire et un itinéraire pour les îles. Puisque vous naviguez vers plusieurs îles différentes dans votre quête pour terminer le Tall Tale, le moment est venu de choisir des voyages à compléter sur le côté! Le plus souvent, les voyages vous amèneront sur l’une des îles que vous devez visiter pour continuer le conte. Le guide ci-dessous répertorie les journaux par ordre d’apparition dans l’histoire.

Journal de Shark Bait Cove

Shark Bait Cove a une disposition déroutante pour les pirates qui ne le connaissent pas. Il est rarement utilisé pour les quêtes et les voyages, il est donc probable que vous deviez utiliser votre boussole plus d’une fois pour vous promener dans ses nombreux îlots et sa croissance naturelle. La zone que vous recherchez est située dans la partie intérieure de la partie sud-est de l’île. Il y a une barque sur le rivage où la péninsule de l’îlot se connecte. Dans ce bateau se trouve votre premier journal. Lorsque vous le lirez, vous constaterez qu’il vous dirige vers une autre île pas trop loin: Discovery Ridge.

Journal Discovery Ridge

Nous vous recommandons vivement de vous rapprocher de la rive nord-est de Discovery Ridge pour trouver rapidement ce journal. Vous le trouverez directement sur la plage, à l’intérieur d’une barque échouée et battue. Comme le montre l’image à droite ci-dessus, il se trouve à quelques pas au sud-est de deux torches allumées. La lecture de ce Journal vous mènera loin, au milieu de la carte: La chute de Kraken!

Journal d’automne de Kraken

Un tas de crânes déguise presque le Journal sur la chute de Kraken. Pourtant, il est facile à trouver car il est au centre de l’île. Si vous marchez sous l’arche centrale et suivez le chemin menant à plusieurs poteaux de clôture avec des lumières vertes ou blanches qui en pendent, vous trouverez ce journal niché derrière un tas de crânes. Si vous ne pouvez voir le tas de crânes nulle part, vous pouvez également garder les yeux ouverts pour la croix avec un crâne à travers elle tenu par eux. Après l’avoir lu, vous retournerez sur la carte pour Refuge du vagabond.

Journal du refuge du vagabond

Nous avons trouvé ce journal le plus frustrant car il est astucieusement caché des poteaux en bois fixés à un mur. Vous devrez marcher près du point le plus élevé de l’île, où vous trouverez de nombreux gravats de pierre provenant de structures en panne. Parmi ces gravats et à côté de trois palmiers se trouve le Journal. L’image ci-dessus vous montre qu’elle est alignée contre le mur, vous devrez donc vraiment cherchez celui-ci! Lorsque vous lirez celui-ci, vous constaterez qu’il vous conduit à la destination finale du Journal: Crook’s Hollow.

Journal creux de Crook

Le Journal sur Crooks Hollow peut également être difficile à trouver car il se trouve à l’intérieur d’un système de grottes. Si vous n’êtes pas familier avec cette grotte, le moyen le plus simple de l’approcher est d’aller dans la direction opposée de la porte du coffre-fort avec les peintures Scarab. Vous trouverez ce livre au bout de la grotte, à côté d’un squelette et d’un feu de camp, près de la peinture rupestre de l’Endless Lizard. Ce journal se trouve exactement au même endroit que l’un des emplacements possibles pour le coffre squelette! C’est deux oiseaux avec une pierre si vous nous demandez.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez Mention élogieuse du Hunter’s Trail! C’est l’une des huit distinctions que vous devez obtenir pour vraiment Achevée The Cursed Rogue Tall Tale et obtenez le Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. En plus de ceux-ci (et de celui que vous venez de réaliser), il n’y a qu’une seule autre recommandation que vous devez obtenir, et cela vous oblige à terminer The Cursed Rogue cinq fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

