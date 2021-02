Mer des voleurs | La vengeance du grand conte Morningstar | Emplacements des journaux cachés

Pour The Revenge of the Morningstar Tall Tale, vous avez la possibilité de poursuivre l’une des félicitations du Pirate Log. Cette mention élogieuse n’est pas nécessaire pour terminer l’histoire.

Mer des voleurs | Le destin du grand conte Morningstar | Emplacements des journaux cachés

Nous avons également quelques autres choses importantes à noter concernant la recherche de ces journaux. La première chose et la plus importante à mentionner est que vous ne pouvez obtenir tandis que la Revenge of the Morningstar Tall Tale est active. Si vous les trouvez alors qu’il n’est pas actif, cela ne comptera pas pour la mention élogieuse attribuée pour les avoir trouvés. En deuxième, vous n’avez pas besoin de les trouver dans l’ordre. Bien que le seul moyen de les trouver sans guide soit d’utiliser les indices du livre précédent, vous pouvez planifier un itinéraire plus rapide pour les collecter si vous utilisez ce guide à la place.

Il existe une manière simple de comprendre ce guide. Ci-dessous, vous constaterez que nous avons fourni les cinq îles sur lesquelles vous trouverez ces journaux. Vous trouverez également des images qui vous mènent à leur emplacement général et aux points de repère à proximité. La liste ci-dessous est la liste complète des îles où elles se trouvent.

Boulder Cay

Cannon Cove

Arche du maraudeur

Avant-poste du sanctuaire

Bosquet englouti

Maintenant que vous avez la liste complète, vous pouvez planifier un itinéraire et un itinéraire pour visiter les îles de la manière la plus efficace. Puisque vous naviguez vers plusieurs îles différentes dans votre quête pour terminer le Tall Tale, le moment est venu de choisir des voyages à compléter sur le côté! Le plus souvent, les voyages vous amèneront sur l’une des îles que vous devez visiter pour continuer le Tall Tale. Le guide ci-dessous répertorie les journaux par ordre d’apparition dans l’histoire.

Journal # 1 – Évaluer l’ennemi

L’emplacement du premier Journal peut être trouvé vers le début de l’enquête sur la plage sud-ouest. Vous verrez trois barils empilés contre un rocher avec des caisses. À l’intérieur de la caisse du haut, vous pouvez trouver le premier Journal. C’est aussi l’emplacement du Morningstar Shipwreck et du Morningstar Chest que vous devez trouver au début du Tall Tale! Lorsque vous lirez ce livre, vous verrez l’emplacement du deuxième Journal: Avant-poste du sanctuaire.

Journal # 2 – Accepter l’impossible

Celui qui a caché ce livre est mauvais. Une fois que vous avez obtenu le coffre Morningstar, votre prochaine tâche est de parler à Tracy dans la taverne de l’avant-poste du sanctuaire. C’est là que vous vous dirigez vers le deuxième Journal. Lorsque vous entrez dans la taverne, si vous regardez immédiatement à gauche, vous verrez des caisses empilées contre le mur. Comme le montre l’image ci-dessus, vous trouverez le deuxième Journal directement derrière ces caisses. Lorsque vous le lirez, vous apprendrez l’emplacement du prochain Journal: Cannon Cove!

Journal # 3 – Sur la nature des malédictions

L’emplacement du troisième Journal est sur la même île que vous trouverez le crâne de Douglas. Ce grand conte rend la succession des événements assez simple, donc généralement, vous pouvez simplement choisir ces journaux en cours de route. Sur le côté sud de l’île, vous trouverez une falaise surplombant la mer. Près de cette falaise se trouve un petit rocher au milieu d’un tonneau, un gros rocher, un arbre et un rocher de taille moyenne. Vous trouverez ce Journal au sommet de ce rocher. En le lisant, vous apprendrez l’emplacement du prochain Journal: Le bosquet englouti.

Journal # 4 – Une poursuite sans fin

C’est l’un des journaux les plus faciles à trouver pour ce grand conte. Lorsque vous vous approchez de The Sunken Grove pour trouver le calice de la résurrection, garez votre bateau dans le coin nord-est, à côté du petit îlot. Ce Journal est situé sur cet îlot, posé sur un rocher plat à côté d’un tonneau et d’une lanterne. Lisez ce journal pour déterminer l’emplacement de notre cinquième et dernier journal: L’arche du maraudeur.

Journal # 5 – Trop peu, trop tard …

Le dernier journal est situé sur Marauder’s Arch, qui se trouve dans le coin nord-est de Wilds. Lorsque vous parcourez le Tall Tale, vous constaterez peut-être que vous devez vous rendre ici pour trouver et vaincre Graymarrow. Dans ce cas, vous feriez bien de vous garer du côté est de l’île. Cependant, si vous êtes sur cette île uniquement pour le Journal, il est préférable de vous garer à l’angle nord-ouest car c’est là que vous trouverez la base de la rampe menant à la falaise sud.

Lorsque vous montez cette rampe, vous traverserez le pont au centre, puis vous aurez la possibilité de continuer à monter sur la gauche ou de descendre une légère rampe jusqu’au niveau intermédiaire sur la droite. Prenez le chemin à droite et vous trouverez ce coffre au-dessus de deux barils à quelques pas d’une grande lampe à feu.

Et après

Lorsque vous aurez trouvé tous les journaux, vous débloquerez Histoires de fantômes Recommandation! C’est l’une des six recommandations que vous devez obtenir pour vraiment Achevée la vengeance du grand conte Morningstar et obtenez le Légendaire Recommandation. Plusieurs distinctions sont décernées en cours de route alors que vous terminez la partie principale de ce grand conte pour la première fois. Notre guide couvre toutes les possibilités de savoir quelles îles peuvent contenir les objets du Tall Tale, alors n’hésitez pas à revenir au début et utilisez à nouveau!

