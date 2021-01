"Mer des voleurs": Battle Pass & Seasons commencent bientôt – toutes les informations

Le moment est venu: « Sea of ​​Thieves » commence sa première saison demain et a également un Battle Pass, le soi-disant Plunder Pass, dans ses bagages. Vous pouvez trouver les informations les plus importantes sur les saisons et le col de pillage ici.

Le développeur Rare avait déjà annoncé l’introduction de Seasons et Battle Pass dans « Sea of ​​Thieves » en décembre 2020 et maintenant cela commence réellement demain. Sur le site officiel du jeu, les développeurs ont rassemblé les informations les plus importantes sur les Seasons et le Plunder Pass. La première saison de « Sea of ​​Thieves » devrait vous occuper pendant un certain temps, car chaque saison devrait durer environ trois mois, écrit Rare.

La saison 1 introduit un nouveau système de progression

Pour chaque saison de « Sea of ​​Thieves », Rare promet de nouvelles fonctionnalités de jeu, des récompenses et des événements en direct. Et dans la saison 1, il existe un nouveau système de progression: à partir de maintenant, vous pouvez monter de niveau à chaque saison en collectant de la réputation. Chaque saison propose 100 niveaux, qui sont divisés en dix rangs. En guise de récompense, de petites quantités de monnaie du jeu, des objets cosmétiques, des émotes et des pièces anciennes vous attendent, que vous pouvez dépenser dans le bazar des pirates ou investir dans la passe de pillage. Les joueurs devraient pouvoir obtenir la réputation dont ils ont besoin de «centaines de façons différentes».

Les soi-disant examens sont également nouveaux. Ce sont des défis structurés de différentes catégories. Rares promesses que les examens comprendront des tâches pour des sessions de jeu de différentes durées. Les compétences d’exploration, d’aventure et de combat des joueurs y sont testées.

Voici comment fonctionne le pass de pillage

Contrairement à de nombreux autres jeux multijoueurs en ligne, Sea of ​​Thieves ne propose pas de version gratuite du Battle Pass. Le contenu qui peut être lu gratuitement est déjà couvert par le système de progression de réputation nouvellement introduit, explique Rare. Le Paid Looter Pass est un ajout facultatif qui permet aux joueurs de recevoir des récompenses exclusives.

Le pass de pillage coûte 999 pièces anciennes, soit environ 10 euros. Les pièces peuvent être achetées soit dans le Microsoft Store, soit directement dans le Pirate Bazaar dans « Sea of ​​Thieves ». La monnaie du jeu est également cultivée dans la lutte contre les squelettes anciens.

Pour passer au niveau supérieur du Plunder Pass, vous devez également gagner de la réputation. Il n’y a donc aucune différence ici avec le système de progression saisonnière. Ceux qui se frayent un chemin à travers le Plunder Pass de niveau 100 recevront de nombreuses récompenses exclusives. La valeur de tous les objets jouables devrait être d’environ 40 dollars, promet Rare.