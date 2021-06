Mèmes et réactions des fans après confirmation que Loki est bisexuel

Loki mercredi sur le service de streaming Disney+ ! Comme chaque semaine, depuis le 9 juin, un nouvel épisode de la série des Univers cinématographique Marvel, après une semaine de discussions et de confusion sur l’identité de Dame Loki. Cela prendra du recul, au moins pendant un certain temps, car aujourd’hui, nous avons eu la confirmation que le méchant est bisexuel. Découvrez comment les fans ont réagi !

Il s’agit de premier personnage MCU à révéler sa bisexualité, après n’avoir fait aucune référence tout au long de votre séjour dans la franchise. Dans l’une des premières avant-premières de l’émission, ils ont annoncé quelque chose qui a surpris le public : ne s’identifierait pas à une seule identité de genre, comme cela arrive dans les bandes dessinées et dans la mythologie nordique.

Avant la révélation, nous voyons que Le frère de Thor décide de s’en prendre à la variante, qui se fait appeler « Sylvie » et n’a pas donné plus de détails, qui arrive au siège de la TVA (Temporal Variation Authority) pour accomplir son plan après avoir ramifié la chronologie avec différentes réalités, mais l’antagoniste ouvre un portail qui les emmène sur la planète Lamentis- en l’an 2077.

Comme nous savons, Les évasions de Lady Loki la conduisent à des situations apocalyptiques de l’histoire de l’humanité, ce lieu a donc aussi cette particularité : est sur le point d’être détruit par une lune. Ils se retrouvent tous les deux en difficulté lorsqu’ils remarquent que le Tempad, l’artefact qui leur permet de parcourir la chronologie, est à court de batterie, ils doivent donc faire équipe pour revenir à la normale et commencer à » sympathiser « .







Bien que nous ayons eu quelques exemples du fonctionnement des pouvoirs et astuces de manipulation mentale de Sylvie, Ce qui a le plus attiré l’attention ici, c’est la conversation qu’ils ont eue en voyageant dans le train Lamentis-1. Elle l’interroge sur son passé amoureux : « Et toi ? Tu es un prince. Ils devaient être des princesses en herbe, ou peut-être un autre prince ?, auquel il répond : « Un peu des deux. Comme toi, je suppose ». Découvrez les réactions des fans !

