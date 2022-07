Mèmes et réactions à la première de Stranger Things 4, volume 2 sur Netflix

Netflix

La deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things est arrivée sur Netflix et les fans se sont fait sentir sur les réseaux sociaux avec leurs réactions et memes drôles. Regardez-les ici SANS SPOILERS !

©NetflixMèmes et réactions à la première de Stranger Things 4, volume 2 sur Netflix.

choses étranges a créé ce vendredi 1er juillet le volume 2 de sa quatrième saison sur le service de streaming Netflix, clôturant un nouvel épisode d’épisodes qui a suscité un grand enthousiasme chez les fans car il a passé près de trois ans sans diffusion. La prochaine chose pour la série populaire sera sa fin, mais pour cela, nous devrons attendre et les deux nouveaux chapitres viennent d’arriver pour rattraper le public, qui a vibré à travers les réseaux sociaux avec leurs réactions et leurs mèmes. Il n’y aura pas de spoilers !

L’histoire créée par les frères Matt et Ross Duffer est revenue quelques semaines seulement après le premier volet, qui avait commencé avec la bande d’amis séparés par parties, après la bataille de Starcourt qui a laissé de grandes séquelles. Cependant, ils doivent à nouveau travailler ensemble pour faire face à Vecna, la nouvelle menace surnaturelle qui sème la terreur à Hawkins et cache un passé qui a été découvert. Leurs prochaines étapes sont donc vitales pour l’Upside Down.

Les avancées publiées par la plateforme sur les réseaux sociaux n’ont fait qu’avancer des moments culminants dans la vie des jeunes, puisqu’il a été révélé que la personne qui se cache derrière le méchant a beaucoup à voir avec le passé d’Eleven et l’ouverture du portail à le monde à l’envers. D’autre part, l’acteur Noah Schnapp a accidentellement déclaré qu’il y aurait des morts douloureuses pour les fans, donc ce seront des épisodes avec un haut niveau d’émotion.

Un assaisonnement spécial de ce quatrième opus est que ses chapitres ont duré plus longtemps que les précédents, atteignant jusqu’à une heure et demie. Pour cette raison, le tome 2 n’en serait pas moins et l’épisode 8, intitulé « Papa » Ce sera 1h25. En revanche, le 9, appelé « L’invité » Elle durera 150 minutes, soit une heure et demie ! Pour le moment, rien n’a été confirmé concernant la prochaine saison.

Bien qu’il ne s’agisse que de deux chapitres, l’attente des fans de choses étranges ils savent que c’est une finale de saison, donc ce sera la dernière chose qu’ils verront jusqu’au prochain et dernier épisode de la série. De plus, il a été précisé qu’au moment de sa sortie, il y avait une baisse de Netflix dans le monde entier pour le grand nombre de spectateurs qu’ils rassemblaient à cette époque. Certains d’entre eux ont déjà laissé leurs réactions, ainsi que des mèmes amusants. Regarde-les!

+Mèmes et réactions à la première de Stranger Things 4, Vol.2 sur Netflix

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂