Mèmes de fans voyant Harry Styles et Florence Pugh dans le même film

Ne t’inquiète pas, chérie sera le prochain film réalisé par Olivia Wilde, après avoir surpris en 2019 avec son premier long-métrage, Booksmart (La nuit des nerds). Dans ce cas, il reviendra avec une nouvelle production, qui mettra en vedette Harry Styles et Florence pug, deux des grands jeunes artistes d’aujourd’hui, c’est pourquoi leurs fans sont devenus fous en les voyant dans le teaser présenté aujourd’hui.

La réalisatrice et son protagoniste ont fait parler les gens ces derniers temps, puisqu’ils ont une relation amoureuse depuis le début de cette année. C’est en juillet que les caméras paparazzi de Sixième page réussi à les capturer, alors qu’ils étaient en vacances sur un yacht en Italie, après avoir terminé les enregistrements de Le policier, un autre de ses projets cinématographiques.

Après le succès de son premier film, Wilde a franchi une nouvelle étape en 2019 lorsqu’elle a été confirmée dans la direction d’un scénario qui figurait sur The Black List, son acquisition a donc conduit à une offre entre 18 studios pour obtenir ses droits, mais finalement New Line Cinema et Warner Bros. ils ont été victorieux. . Au fil des semaines, le casting et les dates de tournage ont été annoncés. Aujourd’hui nous avons un petit teaser avec sa date de sortie : le 23 septembre 2022 !

De quoi s’agit-il Ne t’inquiète pas, chérie? Selon Collisionneur, le film tourne autour d’une femme au foyer malheureuse qui remet en question sa raison lorsque des choses étranges commencent à se produire dans sa communauté, tandis que son mari cache de sombres secrets. Pour l’instant il n’y a pas de synopsis officiel, bien que l’on sache que les présences de pin Chris en tant que chef d’un culte mystérieux et Dakota Johnson comme un voisin qui a des comportements étranges.

Les réseaux sociaux se sont fait l’écho de l’avancée publiée ce lundi, dans laquelle on constate un baiser passionné entre Harry Styles et Florence Pugh qui a été célébré par les fans. Comme cela s’est produit lorsque les images de l’acteur avec Olivia ont été divulguées il y a quelques mois, cette fois, nous avons eu des mèmes et des réactions sur Twitter qui sont très drôles. Examinez-en quelques-uns !