Melissa McCarthy n’obtient toujours pas la haine du redémarrage de Ghostbusters cinq ans plus tard

Le 2016 chasseurs de fantômes le redémarrage est toujours un sujet délicat pour les fans et ses créateurs. Au milieu de l’anticipation de Jason Reitman Chasseurs de fantômes : l’au-delà, l’actrice Melissa McCarthy, qui a joué Abby Yates lors du redémarrage de 2016, est toujours déconcertée par le contrecoup créé par le film. McCarthy soutient le film et le défend contre les critiques qui l’ont critiqué et ses acteurs principaux entièrement féminins.

« Il n’y a pas de fin aux histoires que nous pouvons raconter, et il y a tellement de redémarrages et de relances et d’interprétations différentes, et dire que l’une d’entre elles est fausse, je ne comprends tout simplement pas », Mélissa McCarthy dit, par Yahoo. « Je ne me bats pas pour voir qui peut être le plus négatif et le plus haineux. Tout le monde devrait pouvoir raconter l’histoire qu’il veut raconter. Si vous ne voulez pas le voir, vous ne le faites pas. faut le voir. »

McCarthy a parlé de la chasseurs de fantômes avant d’ajouter : « C’est un film. Je n’y ai jamais pensé. j’espère que tu sortiras un peu plus. Le monde est amusant. Je pense vraiment que c’est la minorité. »

Directeur du redémarrage de 2016, Paul Feig a partagé sa théorie dans une interview avec l’émission SiriusXM de Jess Cagle en mai dernier. « Le mouvement anti-Hillary (Clinton) » a contribué à la haine de son chasseurs de fantômes film reçu. « Je pense qu’un auteur vraiment brillant doit écrire un livre sur 2016 et à quel point nous étions entrelacés avec Hillary (Clinton) et le mouvement anti-Hillary », a-t-il déclaré. « Tout le monde était à un point d’ébullition. Je ne sais pas si c’était le fait d’avoir un président afro-américain pendant huit ans qui les a ligotés, ils étaient juste prêts à exploser. C’est fou comme les gens sont devenus fous de femmes essayant d’être au pouvoir ou être dans des positions où ils n’étaient pas normalement. Et ce fut une année laide, laide. «

Kristen Wiig, qui a joué dans le 2016 chasseurs de fantômes aux côtés de Kate McKinnon, Leslie Jones et Melissa McCarthy, ont déclaré dans une interview accordée en 2015 au Los Angeles Times que le contrecoup à la simple annonce du film était « surprenant » pour elle. « Certaines personnes ont dit des choses vraiment pas gentilles sur le fait qu’il y avait des femmes. Cela ne m’a pas mis en colère, cela m’a juste vraiment déçu. Nous honorons vraiment ces films. »

Leslie Jones, qui a joué Patty Tolman lors du redémarrage, a envisagé de quitter Twitter alors que toutes les critiques et attaques affluaient. « Je pense qu’aujourd’hui sera le jour où je me débarrasserai de Twitter. Je vais vraiment y penser. Je ne suis pas sûr de vouloir en avoir plus . Sais ce que je veux dire? »

Je pense qu’aujourd’hui sera le jour où je me débarrasserai de Twitter. Je vais vraiment y penser. Je ne suis pas sûr d’en avoir plus besoin. Sais ce que je veux dire? – Leslie Jones (@Lesdoggg) 8 mars 2016

Les commentaires étaient un flot de condoléances et de compréhension alors que le monde regardait le dénigrement sans fin du film. Elle est restée sur Twitter, mais a eu quelques mots de choix lorsque les fans se sont réjouis de l’annonce de la suite de Jason Reitman.

Tellement insultant. Comme va nous faire foutre. On ne compte pas. C’est comme quelque chose que Trump ferait. (Voix de Trump) « Je vais refaire ghostbusteeeers, mieux avec les hommes, ce sera énorme. Ces femmes ne sont pas des ghostbusteeeeers » ugh si ennuyeux. Un tel mouvement de bite. Et je m’en fous je dis quelque chose !! — Leslie Jones ???? (@Lesdoggg) 19 janvier 2019

Je n’ai pas compris le redémarrage, mais je me souviens de la critique. Lorsqu’un classique précieux, adoré par des millions de personnes, est réinventé, il court le risque d’être critiqué par des millions de personnes. Je demande depuis un moment concernant ma thèse officieuse, qu’est-ce qui nous fait nous réjouir d’un remake ? Y a-t-il un ingrédient spécial requis pour que les fans l’embrassent? Comme toujours, une idée ?

