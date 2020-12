Melii laisse le vieil amour derrière sur « Vous n’en valez pas la peine » Ft. 6LACK

En haut de l’année, Melii aurait déclaré qu’elle ne publierait pas de nouvelle musique en 2020. Cependant, elle a travaillé dur et en a abandonné un ou deux, et elle est de retour, cette fois avec 6LACK sur leur relation-partie -une mauvaise collaboration, « Vous n’en valez pas la peine. » Sur le single, les deux artistes jouent le rôle d’amoureux en désaccord, et tandis que Melii en a fini avec l’effort et a évolué pendant que 6LACK est prêt à donner une autre chance à la romance.

Nous ne savons pas ce que Melii a prévu pour l’avenir maintenant qu’elle s’est séparée de son label One Umbrella, l’empreinte de Tory Lanez. Dans une récente interview, elle n’a pas clarifié ce qui l’avait amenée à quitter son laboratoire et elle n’avait rien à dire sur le scandale de Lanez avec Megan Thee Stallion. «J’ai eu une croissance tellement intense que j’ai dû traverser cette année et certains événements traumatisants auxquels j’ai dû faire face en moi-même, et j’ai eu le sentiment que cela m’aurait fait tomber», a déclaré Melii.

Diffusez « Vous ne le valez pas » et dites-nous ce que vous pensez du dernier épisode de Meli avec 6LACK.

Paroles de citations

Je vous laisse agir, rassemblez votre merde

Je te laisse me balancer, convaincu que tu ne sais pas mieux

Utilisant le traumatisme comme excuse pour ton manque d’effort

Eh bien, donnez des conseils sur la santé mentale, comme si vous étiez l’expert f * ckin ‘

Mais tu en auras peut-être besoin, merde si tu en vois un

Donnez-moi des conseils et des explications, quelle est la raison?

