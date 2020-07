Meilleurs mobiles à moins de 200 euros (2020): l’avis des experts de Xataka

Bien que les produits phares soient ceux qui attirent l’attention des médias, une grande partie des utilisateurs continuent de choisir bon, agréable et pas cher lors de l’achat d’un mobile et que la recherche de téléphone les 200 euros est un budget très courant.

De plus, le développement rapide et la démocratisation rendent possible ces technologies qui étaient hier dans le vaisseau amiral, atterrissent relativement vite sur des modèles plus abordables. Après avoir sélectionné le meilleur téléphone de 2020 pour moins de 300 euros, nous avons demandé aux éditeurs de Xataka qui connaissent le mieux les mobiles et essaient plus de modèles quel mobile est le meilleur pour moins de 200 euros.

Pour continuer à proposer les meilleurs téléphones portables pouvant être achetés en 2020 pour moins de 200 euros selon nos experts, cet article sera mis à jour périodiquement. Dernière mise à jour: juillet 2020

José Garcia Nieto

Vu les récents lancements des constructeurs, aujourd’hui si je devais acheter un mobile pour environ 200 euros je me dirigerais vers Realme 6 (199 euros).

Fondamentalement parce que pour 200 euros vous pouvez profiter des avantages des écrans 90 Hz et obtenir une très bonne autonomie. Le modèle de 4 Go de RAM coûte 200 euros et constitue un achat sûr. Realme piétine et je pense qu’il vaut la peine de prêter attention à ce qu’ils apportent.

La deuxième option que j’envisagerais serait le Redmi Note 9S (199 euros). Il est généralement d’environ 200 à 220 euros et constitue un achat sûr. Il a une batterie exceptionnelle, capable de durer deux jours avec facilité, et quatre caméras arrière qui se comportent assez bien pendant la journée. Il est lourd et n’a pas de NFC, mais pour ce prix je pense que vous ne pouvez pas tout vouloir.

Enfin, une troisième alternative dans cette gamme de prix est le Realme 6i (158 euros). Il est généralement d’environ 150 euros et offre un Autonomie exceptionnelle, confort d’utilisation et la caméra satisfera les besoins des utilisateurs moins exigeants. Ses performances sont également plus que correctes pour les applications quotidiennes et le jeu étrange qui n’est pas excessivement lourd. Le Realme 6i est un achat à considérer si nous recherchons un modèle abordable.





Ricardo Aguilar

À mon avis, le meilleur mobile pour moins de 200 euros est le Xiaomi Redmi Note 9S, lointainement.

C’est un terminal qui est sorti au prix de 249 euros et qui, semaine après semaine, tombe sous les 200 euros sur des pages comme Aliexpress. (Remarque: L’importation est désormais disponible pour 186 euros) sur Aliexpress)

Il porte le Snapdragon 720G qui, malgré son nom, est à la hauteur du 730 (en fait, il le surpasse à certains égards).

Batterie 5020mAh, lecteur d’empreintes digitales latéral, caméra quad (pas spectaculaire, mais vous pouvez toujours installer la Gcam). Je pense qu’il est difficile de s’en remettre.

Si j’étais obligé de le retirer du panier, mon plan B serait le Realme 5 Pro (179 euros). Il a l’avantage (du moins pour moi) que ce n’est pas si gigantesque, puisque son panneau mesure 6,3 pouces et non 6,67.

Il a le Snapdragon 712. Je suis un poids lourd avec le thème Snapdragon, mais si le téléphone n’a pas Qualcomm, je ne le recommande généralement pas, directement. Le résumé de ceci est qu’historiquement Qualcomm a démontré à la fois de meilleures performances brutes et une meilleure autonomie, en plus du fait qu’il est plus facile de mettre à jour un mobile avec un processeur Qualcomm qu’un autre avec une puce différente.

Plus de 4000 mAh, charge rapide, etc. C’est une très bonne option, un peu en dessous de Redmi, mais également fortement recommandée.





Anna Marti

Il y a de plus en plus de mobiles milieu de gamme avec des prix ajustés (enfin) et chez Xataka nous en avons essayé plusieurs ces derniers mois.

Je dirais que le meilleur rapport qualité / prix est donné par Xiaomi et Realme quand on parle du milieu de gamme plus modeste.

Parmi ceux-ci, le Realme 6i (179 euros) se démarquerait peut-être. Integra a Matériel sans prétention et basique à l’exception de la batterie, qui se distingue par ses 5000 mAh.

Bien que pour un prix similaire et aussi une batterie géante se trouve l’OPPO A9 (193 euros), dont les performances photographiques sont légèrement supérieures et disposent d’un port NFC et casque.

Il dispose également d’un matériel de base, mais dans cette gamme de prix, il y a deux choix à considérer en fonction de ce que nous priorisons, ainsi que de la couche de personnalisation que nous préférons (car ils sont assez différents).





Enrique Pérez

La Le nouveau milieu de gamme de Xiaomi pour ce 2020 peut encore baisser de prix, c’est le cas du Redmi Note 9 Pro qui se situe légèrement au-dessus de la barrière qui nous concerne aujourd’hui.

Je choisirais le Redmi Note 9S (199 euros). Nous avons une batterie de 5020 mAh, une charge rapide et quatre caméras à l’arrière, une série de spécifications qu’il y a longtemps il était impensable que nous ayons dans cette gamme de prix.

À l’intérieur, nous avons un processeur très solvant tel que le Snapdragon 720G pour les jeux et malgré sa taille, cette utilisation du trou dans l’écran le rend relativement gérable. Après l’avoir testé à fond, la vérité est que c’est un terminal très intéressant dans presque tous les aspects, seulement gâché par le manque de NFC.

Le Realme 6 (199 euros), que l’on retrouve déjà dans cette gamme de prix, est un autre des grands mobiles de cette année. Nous avons un puissant processeur Helio G90T, quatre caméras avec jusqu’à 64 mégapixels et un écran de 6,5 pouces avec 90 Hz.

Une alternative très intéressante qui peut encore être améliorée dans le logiciel et l’appareil photo, mais qui par cahier des charges il offre un très haut niveau pour coûter moins de 200 euros. L’une des grandes couvertures de l’année qui, comme nous l’avons déjà vu dans l’analyse, peut mettre le milieu de gamme 2020 sur place.

Ivan Linares

Résultat compliqué de ne pas recommander les téléphones Xiaomi ou Realme dans cette ligne de prixLes deux fabricants ont cassé le marché avec leur excellent rapport qualité / coût. La première recommandation serait donc le Realme 6 (199 euros) dans son édition la moins chère, les 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le Realme 6 est un mobile qui offre plus que de bonnes performances pour l’économie de la propositionà. Le processeur MediaTek Helio G90T soulève peut-être des questions, mais pour la gamme de prix, ses performances sont plus que bonnes en règle générale.

Grand écran et de bonne qualité, un ensemble photographique maintenu à un niveau élevé et sans offrir de problèmes d’autonomie: le Realme 6 est une recommandation clé pour ceux qui ne mettent pas de budget excessif à l’achat et que vous voulez un excellent téléphone en retour.

En dehors du Realme 6, une autre bonne recommandation serait le Xiaomi Redmi Note 9 (169 euros). La proposition de Xiaomi reste fidèle à la philosophie de beaucoup pour un peu: malgré le fait que le mobile présente des inconvénients (il manque de performances), l’ensemble atteint un équilibre très bien réalisé. Pour ce que ça vaut, il y a très peu de concurrence





Laura Sacristan

Si je devais recommander un mobile en dessous de 200 euros, ce serait le Realme 6s (199 euros), qui, pour un prix de 199 euros, hérite de la plupart des vertus du Realme 6 et est un cran au-dessus du Realme 6i.

J’ai eu l’occasion de l’essayer et je pense que c’est une borne très équilibrée, avec des caractéristiques typiques des modèles supérieurs.

En outre, obtenir de bonnes notes dans toutes les sections, en commençant par sa conception et ses performances optimales, en poursuivant le comportement de son écran et de ses caméras, et en terminant par une grande autonomie.

Une autre alternative intéressante est le Redmi Note 9S (199 euros), un autre modèle avec lequel Xiaomi peut se vanter d’un excellent rapport qualité-prix. Il est vrai que son prix officiel est légèrement supérieur à 200 euros, mais il est courant de le voir dans des magasins comme Aliexpress en dessous de cette barrière.

Et bon, pour 200 euros il offre des avantages que beaucoup de téléphones qui doublent ce chiffre aimeraient déjà. Bon en autonomie, performance, écran, photographie, design… votre seul mais? Qui manque de NFC.

Samuel Fernandez

Xiaomi a toujours été le roi des gammes économiques, mais il existe d’autres fabricants qui s’améliorent à pas de géant, et l’un de ces fabricants est OPPO.

En jetant un œil en dessous de 200 euros à son catalogue, nous trouvons l’OPPO A5 2020.

Un téléphone très équilibré et suffisant à bien des égards, mais avec une batterie incroyable que vous devez essayer de croire.

Et pour continuer en dehors du catalogue Xiaomi, qui sera probablement la marque qu’ils recommandent, et à juste titre, beaucoup de mes collègues, cela vaut la peine de s’arrêter au Galaxy A30 de Samsung (189 euros). Encore une fois un téléphone équilibré et solvable, avec un style très caractéristique de la marque et qui peut être trouvé en dessous du prix cible sans trop de problèmes.





