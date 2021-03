Meilleurs livres spatiaux et de science-fiction pour 2021

Il y a beaucoup de bons livres sur l’espace – tellement nombreux, en fait, qu’il peut sembler un peu écrasant de savoir par où commencer, que ce soit à la recherche d’un cadeau parfait ou à votre prochaine lecture passionnante. Les rédacteurs en chef et les écrivains de 45secondes.fr ont donc dressé une liste de leurs livres préférés sur l’univers. Ce sont les livres que nous aimons – ceux qui nous ont informés, divertis et inspirés. Nous espérons qu’ils feront de même pour vous!

Nous avons divisé les livres en cinq catégories, chacune ayant ses propres pages dédiées. Sur cette page, nous présentons des livres que nous lisons actuellement et des livres que nous avons récemment lus, que nous mettrons à jour régulièrement. Cliquez pour voir le meilleur de:

Nous espérons qu’il y a quelque chose sur nos listes pour chaque lecteur de chaque âge. Nous sommes également impatients de connaître vos livres spatiaux préférés, alors laissez vos suggestions dans les commentaires et dites-nous pourquoi vous les aimez. Vous pouvez voir notre couverture continue de Space Books ici.

Ce que nous lisons:

« The Disordered Cosmos: A Journey into Dark Matter, Spacetime, & Dreams Deferred » (Bold Type Books, 2021)

Par Chanda Prescod-Weinstein

La physique théorique est censée concerner des idées pures et nettes. Mais la physique est faite par les humains, et la société humaine apporte du désordre à toute entreprise. Cette réalité signifie que chaque aspect de la physique est marqué par les contraintes sociales de savoir qui est autorisé à faire de la physique en harmonie avec son identité et qui ne l’est pas. Chanda Prescod-Weinstein, physicienne théorique à l’Université du New Hampshire, aborde les implications de cette réalité dans son nouveau livre qui suscite la réflexion. ~ Meghan Bartels Lisez l’interview de 45secondes.fr avec l’auteur ici. Achetez « The Disordered Cosmos » sur Amazon.com

« La lune implacable » (Tor, 2020)

Par Mary Robinette Kowal

La série Lady Astronaut de Mary Robinette Kowal imagine ce qui se serait passé si le vol spatial de l’ère Apollo s’était poursuivi au même rythme, poussé en avant par la menace existentielle du changement climatique causé par les météores. Ce troisième livre suit l’astronaute Nicole Wargin dans une enquête sur les menaces pesant sur une base lunaire, explorant comment la vie au sol se poursuit au milieu d’une exploration spatiale ambitieuse. ~ Meghan Bartels Achetez « The Relentless Moon » sur Amazon.com

« Les sirènes de Mars: à la recherche de la vie dans un autre monde » (Crown, 2020)

Par Sarah Stewart Johnson

La planétologue Sarah Stewart Johnson partage l’histoire humaine de la recherche de la vie sur Mars dans ce livre fascinant. Une foule de moments cachés sur les vues des scientifiques sur la planète rouge décorent les pages du livre, et Johnson explore comment les scientifiques ont trouvé et perdu espoir en étudiant notre plus proche voisin. ~ Meghan Bartels Achetez « The Sirens of Mars » sur Amazon.com



« On se voit en orbite?: Notre rêve de vol spatial » (To Orbit Productions, 2019)

Par Alan Ladwig



« Objets volants identifiés » (Masters Creative LLC, 2019)

Par Michael Masters

Les objets volants non identifiés (OVNI) ont attiré l’attention du public au fil des décennies. Plutôt que des extraterrestres, ces pilotes d’OVNIS pourraient-ils être nous – notre future progéniture qui a maîtrisé le paysage du temps et de l’espace? Peut-être que ces rapports de personnes entrant en contact avec des êtres étranges représentent nos lointains descendants humains, revenant du futur pour nous étudier dans leur propre passé évolutif. L’idée de nous être eux a déjà été avancée, mais ce nouveau livre jette un regard neuf sur cette perspective, en proposant des propositions qui suscitent la réflexion. ~ Leonard David Lisez la critique de 45secondes.fr ici. Achetez « Objets volants identifiés: une approche scientifique multidisciplinaire du phénomène OVNI » sur Amazon.com.



« Ils sont déjà ici: la culture des ovnis et pourquoi nous voyons des soucoupes » (Pegasus Books, 2020)

Par Sarah Scoles

Vous souvenez-vous avoir lu un article du New York Times en 2017 qui prétendait dévoiler un programme du Pentagone dédié à enquêter sur les ovnis? Avez-vous entendu des rumeurs sur la raison pour laquelle le FBI a fermé un observatoire solaire l’année prochaine pour des raisons alors inconnues? Êtes-vous confus quant aux raisons pour lesquelles il semble y avoir autant de documentaires sur les observations d’extraterrestres? «Ils sont déjà là: la culture des ovnis et pourquoi nous voyons des soucoupes» par la journaliste indépendante Sarah Scoles, aborde ces questions et bien d’autres. Lisez un extrait de «Ils sont déjà là» et lisez l’interview de 45secondes.fr avec l’auteur ici. Achetez « Ils sont déjà là » sur Amazon.com.



«L’évolution d’Andromède» (Harper, 2019)

Par Daniel H. Wilson

Il y a enfin une suite au classique de Michael Crichton de 1969 sur la vie extraterrestre essayant de prendre le contrôle de l’humanité de, de tous les endroits, de l’Arizona. Dans « The Andromeda Evolution », l’auteur Daniel H. Wilson poursuit le travail de Crichton et amène l’histoire terrifiante dans l’espace. ~ Elizabeth Howell Lisez la critique de 45secondes.fr ici. Achetez « The Andromeda Evolution » sur Amazon.com.



«Pour les petites créatures telles que nous» (GP Putnam’s Sons, 2019)

Par Sasha Sagan

Dans son nouveau livre «Pour les petites créatures telles que nous», Sasha Sagan, fille du co-auteur de «Cosmos» Ann Druyan et du célèbre astronome Carl Sagan, plonge dans le côté profane de la spiritualité. En fondant sa propre famille, Sagan voulait avoir des rituels et des traditions qui les lieraient. Mais n’étant pas religieuse, elle a réévalué ce que pourraient être ces traditions et ce livre explore comment des rituels comme les vacances peuvent être inspirés par la «magie» de la nature, de l’espace et de la science plutôt que par la religion. ~ Chelsea Gohd Lisez l’interview de 45secondes.fr avec l’auteur ici. Achetez « Pour les petites créatures telles que nous » sur Amazon.com.



« Dr. Space Junk Vs. the Universe » (MIT Press, 2019)

Par Alice Gorman

Qu’arrive-t-il aux satellites lorsqu’ils meurent, et qu’en y réfléchissant, quand meurent-ils? Alice Gorman est une archéologue australienne qui étudie les objets liés aux vols spatiaux et ce que nous pouvons apprendre en pensant à l’espace à travers le prisme de l’archéologie. Son livre est une histoire captivante sur la manière dont l’être humain façonne la façon dont nous allons dans l’espace. Des chansons autochtones nichées sur les disques d’or des Voyagers à l’importance de la taille d’un vaisseau spatial, Gorman offre une nouvelle perspective sur l’histoire – et l’avenir – de l’espace. ~ Meghan Bartels A lire : Le président Biden salue l'atterrissage réussi sur Mars du rover Perseverance de la NASA Lisez ici une séance de questions-réponses avec Gorman sur le nouveau livre et l’archéologie de l’espace. Achetez « Dr. Space Junk Vs. the Universe » sur Amazon.com.



«La révolution inachevée d’Einstein» (Penguin Press, 2019)

Par Lee Smolin

Bien que beaucoup pensent que la révolution de la mécanique quantique des années 1920 est une science établie, Lee Smolin veut perturber cette hypothèse. Smolin, physicien théoricien basé au Perimeter Institute de Toronto, soutient que la mécanique quantique est incomplète. Le modèle quantique standard nous permet uniquement de connaître la position ou la trajectoire d’une particule subatomique – pas les deux en même temps. Smolin a passé sa carrière à chercher à «compléter» la physique quantique d’une manière qui nous permette de connaître les deux informations. Le nouveau livre très engageant de Smolin, « Einstein’s Unfinished Revolution », offre cette perspective unique affinée à travers quatre décennies à la pointe de la physique théorique. ~ Marcus Banks Lisez une séance de questions-réponses avec Smolin sur le nouveau livre et l’état de la physique quantique ici. Achetez « Einstein’s Unfinished Revolution » sur Amazon.com.



«L’héritage d’Apollo» (Smithsonian Books, 2019)

Par Roger Launius

Comment comprendre un événement transformateur comme les missions Apollo sur la lune? Beaucoup le présentent comme une preuve de l’ingéniosité et du succès américains, mais il y a beaucoup plus à raconter. Dans «Apollo’s Legacy: Perspectives on the Moon Landings», l’historien de l’espace Roger Launius sonde les impacts d’Apollo sur les plans technologique, scientifique et politique, et analyse ce que nous pouvons en tirer pour comprendre le programme spatial moderne du pays. Le volume mince est écrit comme un texte savant, mais il est accessible à quiconque s’intéresse à l’histoire de l’espace et aux circonstances qui ont engendré Apollo. ~ Sarah Lewin Lisez un Q&R avec l’auteur ici. Achetez « Apollo’s Legacy » sur Amazon.com.



« Trouver notre place dans l’univers » (MIT Press, 2019)

Par Hélène Courtois

Dans «Trouver notre place dans l’univers», l’astrophysicienne française Hélène Courtois décrit la quête vivifiante pour découvrir la maison de la Voie lactée. En 2014, Courtois faisait partie d’une équipe de recherche qui a découvert le superamas galactique qui contient la Voie lactée, qu’ils ont nommée Laniakea. Cela signifie «paradis incommensurable» en hawaïen. Dans ce livre engageant et au rythme effréné, Courtois décrit son propre parcours en astrophysique et met en évidence les contributions clés de nombreuses femmes astrophysiciens. Le lecteur est là avec elle alors que Courtois se rend dans les principaux observatoires du monde à la poursuite de Laniakea, et il est facile de comprendre pourquoi le défi de découvrir la maison de notre galaxie est devenu si séduisant. Les lecteurs qui le souhaitent apprendront tous les détails scientifiques et techniques nécessaires pour comprendre la découverte de Laniakea, mais il est également possible d’apprécier ce livre comme un pur conte d’aventures. ~ Marcus Banks A lire : Trump prend les derniers traitements COVID-19. Voici comment fonctionnent ces médicaments. Lisez une séance de questions-réponses avec Courtois sur son livre et la chasse à Laniakea ici. Achetez « Finding Our Place in the Universe » sur Amazon.com.



« La fille qui a nommé Pluton » (Schwartz & Wade, 2019)

Par Alice B. McGinty, illustré par Elizabeth Haidle

Comment une écolière anglaise de 11 ans en est-elle venue à nommer Pluton? Dans « La fille qui a nommé Pluton: L’histoire de Venetia Burney », Alice B. McGinty raconte le tournant historique d’un enfant lors d’une matinée fatidique de 1930. Bien que le livre s’adresse aux enfants âgés de 4 à 8 ans, il y en a beaucoup pour les enfants plus âgés pour se connecter aussi. Et les illustrations à saveur vintage d’Elizabeth Haidle font de l’expérience un délice visuel. Venetia avait lié son amour de la mythologie à sa connaissance de la science pour baptiser la nouvelle planète après le dieu romain des enfers, refusant de laisser son âge ou son sexe la retenir. McGinley dit qu’elle espère que l’histoire de Venetia inspirera ses lecteurs – les filles, en particulier. «J’espère que les filles le liront et se sentiront habilitées à faire partie du processus scientifique», a-t-elle déclaré. «J’espère que les garçons le liront, se sentiront également autonomes et comprendront à quel point les filles sont importantes pour la science. ~ Jasmin Malik Chua Lisez l’interview de 45secondes.fr avec l’auteur ici. Achetez « The Girl Who Named Pluto » sur Amazon.com.



«Delta-v» (Dutton, 2019)

Par Daniel Suarez

Dans «Delta-v», un milliardaire imprévisible recrute un plongeur aventureux dans les cavernes pour rejoindre le tout premier effort pour extraire un astéroïde. La cible de l’équipage est l’astéroïde Ryugu, que dans la vraie vie le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 explore depuis juin 2018. De l’utilisation de trajectoires réelles dans l’espace et de la précision scientifique, au titre lui-même, Delta-v – le terme d’ingénierie pour exactement combien d’énergie est dépensé pour effectuer une manœuvre ou atteindre une cible – Suarez tire des détails réalistes pour décrire la mission passionnante et périlleuse. La récompense pour l’extraction d’astéroïdes réussie est incroyable, mais le coût pourrait être dévastateur. ~ Sarah Lewin Lisez un Q&R avec l’auteur ici. Achetez « Delta-v » sur Amazon.com.

Encore une fois, consultez nos listes complètes ici:

