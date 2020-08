La rentrée des classes approche une fois de plus, mais avec tant d’écoles qui sont passées à l’enseignement à distance, de bonnes affaires sur PC sont plus difficiles à trouver qu’auparavant. Les magasins ne lésinent pas: la demande est juste aussi élevée pour les ordinateurs portables et les Chromebooks à petit budget. En fait, vous aurez du mal à trouver beaucoup de choses en stock à moins de 250 € en ce moment.

Avec tout le monde à court de temps ces jours-ci, nous avons creusé pour éliminer les meilleurs choix de ce qui reste. La bonne nouvelle est que, entre le lancement des pièces mobiles Ryzen 4000 et une chasse minutieuse, nous avons trouvé plusieurs options compatibles avec le portefeuille qui offrent un excellent rapport qualité-prix.

Chromebooks

Chromebook Samsung 4

230 €

Samsung Ce Chromebook a une allure élégante et une grande autonomie pour un peu plus de 230 € – et surtout, il est en stock.

Processeur: Intel Celeron N4000

RAM: 4 Go

Stockage: 32 Go

Taille de l’écran: 11,6 pouces

Trouver un magasin qui dispose encore de Chromebooks à 200 € est actuellement difficile, et les quelques modèles disponibles permettent souvent de réduire considérablement les coûts. Mais le lien non produit Samsung Chromebook 4Remove a un look élégant et une grande autonomie de la batterie, ce qui le rend plus premium que ce que l’on trouve généralement à ce prix. Ce n’est pas parfait – l’écran est du côté sombre et il ne prend pas en charge les moniteurs externes – mais c’est toujours une option brillante parmi les cueillettes minces.

Chromebook Samsung 4+ 15,6 pouces

300 €

Samsung Besoin d’un écran plus grand? Cette version “Plus” plus grande du Chromebook 5 dispose d’un écran 15,6 pouces, 1080p et ne coûte que 300 €.

Processeur: Intel Celeron N4000

RAM: 4 Go

Stockage: 32 Go

Taille de l’écran: 15,6 pouces

Vous recherchez un Chromebook qui ne nécessite pas de plisser les yeux sur l’écran? Samsung vient encore une fois à la rescousse. Cette version 15,6 pouces «Plus» du lien non produit Chromebook 4Remove augmente la mise avec un écran plus grand qui arbore une résolution Full HD, tout en conservant le design épuré et la solide autonomie de la batterie du plus petit modèle de 11 pouces. Vous ne trouvez généralement pas de Chromebooks à ce prix avec un écran 1080p, encore moins avec ces looks et la prise en charge d’un écran externe.

Ordinateurs portables

Lenovo IdeaPad 5

480 €

Lenovo Malgré son prix abordable, cet ordinateur portable Windows 10 de 15,6 pouces à petit budget arbore un écran 1080p et un profil mince.

Processeur: AMD Ryzen 4500U

RAM: 8 Go

Stockage: SSD de 256 Go

Taille de l’écran: 15,6 pouces

Cet ordinateur portable Windows 10 de milieu de gamme intègre du matériel moderne qui offre un bon équilibre entre prix abordable et performances: le lien non produit IdeaPad 5Remove gérera facilement les tâches quotidiennes telles que le streaming, la navigation Web, l’édition de documents et les appels vidéo. Plus important encore, vous pourrez faire toutes ces choses sur un écran 1080p, ce qui peut être difficile à trouver sur les ordinateurs portables 15,6 pouces de moins de 600 €.

Bonus supplémentaire: si un disque dur externe ne répond pas à vos besoins, vous pouvez accéder au slot SSD M.2 de l’IdeaPad 5 pour une future mise à niveau du stockage.

HP Omen

950 €

HP Cet ordinateur portable de jeu HP Omen contient du matériel robuste dans un ensemble abordable.

Processeur: AMD Ryzen 4800H

Graphiques: Nvidia GTX 1660 Ti

RAM: 8 Go

Stockage: SSD de 512 Go

Écran: 15,6 pouces

Que ce soit pour des jeux à part entière ou des tâches de création de contenu plus légères, cet ordinateur portable HP OmenRemove sans lien avec le produit peut s’attaquer au travail au-delà des bases sans vous vider d’argent. Pour obtenir ce prix, assurez-vous de vous inscrire aux Offres pour étudiants avec votre compte de fidélité Mon Best Buy (sinon, vous obtenez le prix de vente standard de 1050 €).

Vous avez un budget plus important et vous recherchez plus de cloches et de sifflets? Découvrez cette version à 1200 € du lien non produit d’Acer Helios 300Remove, qui augmente la mise avec des graphiques RTX 2060, plus de RAM et un écran 144Hz IPS 1080p.

Accessoires

Afin de maintenir l’harmonie et la santé mentale à la maison, certains accessoires pour ordinateurs portables et Chromebooks sont pratiquement nécessaires, comme des écouteurs, qui réduisent au minimum les bruits gênants dans les espaces restreints. Les modules complémentaires en option peuvent contribuer à la productivité, qu’il s’agisse d’un moniteur externe qui rend disponible plus d’espace d’écran ou d’un bureau sur les genoux qui permet à un ordinateur portable de s’asseoir à une hauteur moins contraignante pour le cou.

Écouteurs Monoprice 9927

10 €

Monoprice Soyez diligent pour enrouler le cordon (comme sur l’image) et vous devriez être en mesure d’éviter les enchevêtrements désagréables et les fils cassés.

Ce culte préféré est très bon marché mais a un son excellent et annulation passive du son pour le prix. (Assurez-vous de suivre la suggestion de Monoprice de les briser avec un bruit rose pendant 24 heures pour en tirer le meilleur parti.) Le seul inconvénient de Monoprice 9927Remove non-produit est le câble, qui s’emmêle facilement s’il n’est pas soigneusement enroulé après utilisation. Mais à 10 €, si ceux-ci se perdent ou se cassent, ils sont faciles à remplacer.

Moniteur AOC 27V3H 27 ”1080p

100 €

AOC Avoir de la place pour étaler vos fenêtres et vos onglets de navigateur peut rendre la journée plus productive.

Ce moniteur AOC 1080p de 27 pouces à petit budget Supprimez le lien non produit contient un panneau IPS et est compatible avec les supports VESA, des fonctionnalités que vous ne voyez pas toujours sur les moniteurs économiques. Cela dit, certaines personnes préfèrent un affichage plus dense en pixels; cherchez un moniteur 24 pouces avec des spécifications et des prix similaires pour obtenir une bonne affaire, si c’est le cas.

