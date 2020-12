Meghan McCain célèbre la liberté de bébé et «  l’extase de la maternité  »

Meghan McCain n’apparaît pas sur La vue récemment, car elle est en congé de maternité. La co-animatrice conservatrice a pris un congé bien mérité pour tisser des liens avec son bébé et serait en «extase de la maternité». McCain a partagé un doux tweet qui célèbre la vie de Liberty Sage à l’âge de deux mois.

Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via Getty Images

Qu’a dit Meghan McCain à propos de Liberty Sage?

McCain est la plus surprise de voir à quel point elle aime être mère. La co-animatrice de jour avait exprimé à de nombreuses reprises dans l’émission qu’elle ne savait pas si elle allait avoir des enfants. Cependant, après avoir rencontré son bébé et tissé des liens avec elle ces derniers mois, Liberty l’aide à comprendre la vie.

«Mon bébé Liberty a deux mois ce soir», a partagé McCain dans un tweet le 28 novembre. «Je ne suis ni poète ni artiste, donc je ne peux pas exprimer pleinement l’extase de la maternité. Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage.

Mon bébé Liberty a deux mois ce soir. Je ne suis ni poète ni artiste – je ne peux donc pas exprimer pleinement l’extase de la maternité. Cependant, je dirai qu’avoir une fille répond à toutes les questions existentielles et ontologiques auxquelles un être humain est confronté dans cette vie sauvage. ♥ ️ – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 29 novembre 2020

Bien que McCain ait été privée des détails, elle a partagé des moments avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Quelques jours avant le dernier tweet, elle avait affirmé avoir été surprise par la maternité.

«La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde – et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient», a-t-elle tweeté.

La magie de la nouvelle maternité est vraiment l’antidote à tout le chaos horrible et amer du monde ~ et personne n’est plus surpris que moi à quel point être mère me convient. ♥ ️ – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 16 novembre 2020

CONNEXES: « The View »: Meghan McCain n’est « pas là pour un drame sur Twitter »

Meghan McCain choisit de rester privée

Les fans adorent lire la vision de McCain sur la maternité et adorent le bonheur qu’elle ressent. Au début de sa grossesse, McCain a partagé une déclaration sur Instagram informant ses abonnés qu’elle allait garder les choses privées.

«Ben et moi avons pris la décision consciente de protéger autant que possible la vie privée de nos familles (qui grandissent)», a déclaré McCain sur Instagram. «Je crois que les enfants ont droit à la vie privée et j’espère que vous comprendrez tous alors que nous naviguons autant que possible dans l’avenir sans sacrifier notre confort ou notre sécurité.»

Bien qu’elle ait dit qu’elle n’allait pas partager de moments, elle a partagé des bribes que ses fans apprécient. Tout est à l’heure de McCain et à quel point elle est à l’aise de publier sur son bébé que les fans ont respecté.

Joy Behar et Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via Getty Images

CONNEXES: « The View »: Meghan McCain envoie ses vœux à Joy Behar, sa « partenaire libérale préférée de Sparring »

Meghan McCain dit que son bébé est un petit « chat sauvage »

Sur Instagram, McCain a parlé de la maternité et du fait qu’être mère de Liberty Sage avait dépassé ses attentes.

«Tous les clichés sont devenus réalité et ont dépassé bien au-delà de mes attentes les plus folles – c’est de loin la meilleure chose que j’ai jamais faite de toute ma vie et je suis complètement émerveillée par notre fille», a déclaré Meghan dans un post sur Instagram.

Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via Getty Images

CONNEXES: La star de « The View » Meghan McCain monte dans le train « RHOSLC » et Andy Cohen réagit

«Avoir la liberté, c’est comme observer toute ma vie de cœur et exister en dehors de mon corps», a-t-elle poursuivi. «C’est une petite chatte sauvage – belle, forte, alerte, déjà si pleine [of] la vie et l’esprit… J’aurais seulement aimé faire ça plus tôt.

McCain n’a pas révélé quand elle reviendra en co-animatrice La vue. Alors qu’elle poursuit son congé de maternité, Ana Navarro remplace depuis quelques jours. Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Sarah Haines continuent de débattre des derniers «Hot Topics» et accueilleront sûrement McCain à bras ouverts.

La vue diffuse les matins de semaine à 11 h HE et à 10 h CT / PT sur ABC.