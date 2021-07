Meghan McCain quittera ‘The View’ après quatre ans et de nombreux débats houleux avec ses co-animateurs.

La seule voix conservatrice de l’émission du matin terminera ses fonctions d’animatrice jusqu’en juillet, mais ne reviendra pas pour la saison prochaine.

McCain a fait l’annonce à l’antenne, révélant que la maternité avait changé ses priorités et recentré sa carrière.

Meghan McCain a-t-elle été renvoyée de « The View » ?

Bien que nous ne puissions pas le dire avec certitude pour le moment, l’annonce de McCain a certainement été présentée comme si elle avait pris la décision volontaire de quitter la série.

Parlant de sa maison à Washington, McCain a déclaré qu’elle n’était plus disposée à se rendre à New York, où la série est filmée.

« J’ai juste cette vie vraiment merveilleuse ici qui, en fin de compte, j’avais l’impression que je ne voulais pas partir », a-t-elle déclaré, déclarant que la décision n’était pas facile et qu’elle n’avait été prise qu’après beaucoup de réflexion et de discussions approfondies avec les personnes qu’elle fiducies.

Cela dit, étant donné qu’il lui restait encore deux ans dans son contrat, les téléspectateurs de l’émission se demanderont probablement si les opinions polarisantes de McCain, sa perspective de droite ou ses différences avec ses co-animateurs ont contribué à sa sortie – et si elle a pu être licenciée. .

À l’ère de la soi-disant culture d’annulation, la voix dissidente de McCain dans l’émission typiquement de gauche aurait pu la faire retirer du panel.

Bien que McCain ait déclaré que sa sortie était une décision personnelle, il pourrait y avoir plus de choses dans les coulisses qui ont accéléré son départ.

Théorie 1 : McCain part parce qu’elle aurait craint d’être licenciée après s’être battue avec Joy Behar.

En janvier 2021, McCain aurait été inquiète pour sa sécurité d’emploi après une dispute à l’antenne avec Joy Behar la première semaine après son retour de congé de maternité.

Alors que Behar expliquait pourquoi le parti républicain était en difficulté après les élections de 2020, McCain l’a interrompu, entraînant une querelle dans laquelle Behar a déclaré: « Vous ne m’avez pas manqué ».

Une source a affirmé que McCain, qui venait de rentrer d’un congé de maternité, n’était plus confiante quant à sa place dans le talk-show.

« L’émission a en fait battu un record pendant son congé de maternité et maintenant elle se rend compte qu’elle n’a pas la sécurité d’emploi qu’elle avait autrefois. Tout cela l’a secouée », a déclaré la source.

En mai, les dirigeants d’ABC auraient tenu une réunion avec les animateurs de « The View » pour tenter d’étouffer le conflit entre McCain et Behar.

ABC aurait reçu un flot de demandes de licenciement de McCain à la suite de ce que TMZ a qualifié d' »échange houleux entre Meghan et Joy sur l’antisémitisme ».

Théorie 2 : Le départ de McCain peut être lié au fait qu’elle s’est décrite comme une « fiière sioniste » dans la série.

Alors que l’antisémitisme a continué de monter en flèche aux États-Unis et dans le monde au cours des derniers mois, McCain est resté un ardent partisan à la fois du peuple juif et d’Israël.

La veille de l’annonce de son départ, McCain a consacré un segment de près de 10 minutes à une interview d’Eve Barlow, une journaliste musicale qui a récemment fait l’objet de trolls extrêmes et de menaces de mort pour avoir dénoncé le racisme anti-juif sur Twitter et Instagram.

Depuis au moins 2019, McCain a de plus en plus exprimé son soutien à Israël et à la défense de la communauté juive, se décrivant comme une sioniste à la fois sur ‘The View’ et dans sa biographie Twitter.

Bien que McCain ait adopté cette position depuis plusieurs années, certains se demandent si, compte tenu du climat actuel et de la réaction croissante contre ceux qui s’identifient comme sionistes à la suite du conflit le plus récent entre le gouvernement d’Israël, le Hamas et l’Autorité palestinienne, contribué à son départ de « The View ».

Plusieurs autres professionnels ont récemment perdu leur emploi dans des circonstances similaires, y compris April Powers, une femme juive noire qui a été contrainte de démissionner de son poste de premier chef de l’équité et de l’inclusion pour la Society of Children’s Book Writers and Illustrators (SCBWI) après avoir posté une déclaration condamnant l’antisémitisme qui a ensuite été critiquée pour ne pas avoir également condamné spécifiquement l’islamophobie.

Malgré le fait que sa déclaration ne mentionne pas Israël ou le Moyen-Orient et conclut en disant : « nous sommes obligés de vous inviter à vous joindre à nous pour ne pas détourner le regard et pour dénoncer toutes les formes de haine, y compris l’antisémitisme », s’est excusé Powers. l’omission et a démissionné, le SCBWI présentant ses propres excuses « à tous les membres de la communauté palestinienne qui se sentaient non représentés, réduits au silence ou marginalisés ».

Et bien que personne n’ait dit directement que le soutien de McCain à Israël et aux Juifs a joué un rôle dans son départ, Barlow a publié un subtil message de soutien quelques minutes après avoir retweeté un extrait de l’interview de McCain.

« Conclusion : le monde déteste les femmes qui refusent de se censurer, mais nous continuons à nous montrer quand même », a tweeté Barlow. « Plus de pouvoir à toutes mes sœurs. Vous savez qui vous êtes.

Théorie 3: McCain était trop contentieux avec ses co-animateurs.

En ce qui concerne la réunion de mai 2021 mentionnée ci-dessus, les dirigeants d’ABC auraient également mis en garde les co-animateurs contre le fait de devenir trop personnel dans leurs débats.

Au cours de son passage dans l’émission, McCain a accusé son co-animateur de soutenir l’infanticide, a échangé des insultes avec Whoppi Goldberg et s’est engagé dans de nombreux débats houleux.

Est-il possible que ses co-animateurs aient été poussés trop loin par la célèbre fille controversée ?

Les cotes sont restées stables depuis le retour de McCain dans l’émission en janvier.

Aussi frustrants que puissent être les arguments à l’antenne pour les co-animateurs en ce moment, leur effet sur le public ne semble pas avoir été suffisamment positif ou négatif pour avoir joué un rôle dans la sortie de McCain.

Le site d’initiés du divertissement Wrap Pro a noté: « Alors que les commentaires de McCain ont souvent eu une tendance sur Twitter et ont fait exploser Internet (y compris beaucoup sur ces pages ici), il ne semble pas qu’elle ait eu beaucoup d’impact en ce qui concerne l’audience de l’émission de jour. Mais pour être juste : « The View » n’a pas non plus perdu de téléspectateurs – à un moment où à peu près toutes les autres émissions de jour ont chuté, souvent à deux chiffres. »

Donc, pour le moment, tout ce que nous savons avec certitude sur les raisons du départ de McCain, c’est ce que Meghan elle-même a dit.

