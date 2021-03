Meghan Markle parle de la première fois qu’elle a rencontré la reine

Rencontrer la famille dans n’importe quelle situation de rencontre est un moment important. Rencontrer la famille alors que ses membres incluent la reine d’Angleterre est tout autre chose.

Mais la duchesse de Sussex n’a pas tout à fait compris cela, comme elle l’a révélé dans son entretien de dimanche soir avec Oprah Winfrey. L’ancienne Meghan Markle a détaillé l’occasion de sa première rencontre avec la reine Elizabeth, et l’impulsion du moment de la rencontre a été, comme elle l’a dit, «le premier moment où le sou a chuté».

Lorsque Harry et Meghan sortaient ensemble, les deux étaient en voiture pour déjeuner au Royal Lodge de Windsor, en Angleterre, où réside le prince Andrew. Pendant qu’ils conduisaient, ils ont appris que la reine terminait un service religieux à proximité et qu’elle y serait également.

«Je me souviens qu’Harry et moi étions dans la voiture et il a dit: ‘OK, eh bien ma grand-mère va être là alors tu vas la rencontrer. J’ai dit: ‘OK, super! J’aimais ma grand-mère, j’avais l’habitude de m’occuper de ma grand-mère. Il dit: ‘D’accord, savez-vous comment faire une révérence?’ «

En fin de compte, la duchesse n’avait aucune idée que la famille faisait vraiment une révérence à la reine en privé.

«Je pensais vraiment que c’était ce qui se passait à l’extérieur. Je pensais que cela faisait partie de la fanfare. Je ne pensais pas que c’était ce qui se passait à l’intérieur. J’ai dit: « Mais c’est ta grand-mère. » Il dit: « C’est la reine. »

Les deux se sont rapidement entraînés devant la loge avant d’entrer à sa rencontre.

«J’ai pratiqué très rapidement et nous sommes entrés et je l’ai rencontrée et apparemment j’ai fait une révérence très profonde … Et puis nous nous sommes assis là et nous avons bavardé. Et c’était charmant et facile et je pense: «Dieu merci, je ne savais pas grand-chose de la famille. Dieu merci, je n’ai pas fait de recherche. J’aurais été tellement dans ma tête à ce sujet. »

La duchesse a déclaré à Winfrey plus tard dans l’interview qu’il était important que les gens comprennent que la famille royale n’est que cela: une famille. Mais qu’il y a des gens qui dirigent l’institution derrière tout cela.

« Ce sont deux choses distinctes et il est important de pouvoir compartimenter cela », a-t-elle déclaré, ajoutant que la reine « a été merveilleuse pour moi. »

«Elle a toujours été chaleureuse et invitante et vraiment accueillante.»