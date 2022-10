Meghan Markle a publié un nouveau podcast

Bien qu’elle ne fasse plus officiellement partie de la famille royale britannique, Meghan Markle est l’un des membres dont on parle le plus. Avec les Royals dans la presse beaucoup plus récemment depuis la mort de la reine Elizabeth II, Markle s’est retrouvée à la une des journaux – souvent pour des raisons avec lesquelles elle n’a rien à voir. Pourtant, l’Américaine n’a pas laissé cela entraver sa propre vie et ses ambitions. Par exemple, saviez-vous que Markle a lancé un nouveau podcast ?

Photo : @marklemeganoffical/Instagram

De quoi parle le podcast de Meghan Markle ?

Le podcasting est vraiment la référence pour de nombreuses personnes qui veulent donner leur propre vision du monde. Autrefois, le monde des médias était capable de dicter essentiellement quoi et quand une célébrité pouvait parler ; les podcasts ont maintenant changé cela. La duchesse de Sussex a donc lancé son nouveau sujet – Archétypes – qui pourrait être très intéressant en effet.

Déjà, quelques épisodes sont sortis et il semble surtout s’agir de Markle parlant à des personnes importantes dans le monde aujourd’hui. Le premier épisode, par exemple, l’a vue parler à Serena Williams. Dans l’article, ils parlent de doubles standards sociétaux – comme la façon dont les femmes sont perçues comme étant ambitieuses – et semblent être assez profonds. De nombreux podcasts de célébrités peuvent sembler superficiels en termes de profondeur, mais cela pourrait être assez intéressant.

Photo : @marklemeganoffical/Instagram

Markle a annoncé un partenariat avec Spotify et l’utilisera pour son lancement de podcast. C’était également le podcast le plus écouté sur six marchés différents au moment de la rédaction, ce qui est assez impressionnant. Bien sûr, peu de nouveaux podcasts portent le pouvoir de marque de l’une des célébrités dont on parle le plus au monde.

Qui sait comment ce podcast va se dérouler ? Beaucoup commencent bien avant de s’épuiser et de manquer d’idées à un rythme effréné. Compte tenu du soutien derrière et du type d’invités qu’il attirera, cependant, nous suggérons que le podcast de Markle pourrait avoir plus de résistance que beaucoup d’alternatives.