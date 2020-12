Megan Thee Stallion explique pourquoi elle admire le personnage de « My Hero Academia »

Megan montre à nouveau ses connaissances en anime.

Megan Thee Stallion a montré ses connaissances et son amour pour Mon université de héros autrefois. La rappeuse de 24 ans a fait un petit cosplay lorsqu’elle s’est déguisée en Shoto Todorok en portant une perruque rouge et blanche et une combinaison bleue. Dans une récente interview sur Amazon Music, et rapportée par Comicbook.com, Meg est allée plus loin et a dit aux fans qu’elle se voyait beaucoup à la tête de Mon université de héros. « Dans Mon université de héros, vous voyez Izuku Midoriya partir de [being told] non non non d’être le plus méchant b. J’ai l’impression que cela s’applique à ma vie. Vous savez, parfois vous devez entendre beaucoup de non non non, et cela ne fait que vous rendre plus difficile pour être le meilleur », a expliqué Meg. Meg a partagé son amour pour Izuku dans le passé avec Crunchyroll. Son intérêt pour l’anime forme une intersection intéressante dans le hip-hop. Il semble y avoir de nombreux fans de hip-hop qui aiment aussi les animes tels que Mon héros, Dragon Ball, Pokemon, et d’autres. Ce que nous pourrions voir dans un proche avenir, ce sont les artistes hip-hop qui figurent en bonne place sur les bandes sonores et les intros de ces animes. Izuku est-il votre personnage préféré de Mon héros, ou ressentez-vous quelqu’un d’autre?