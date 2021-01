Méfiez-vous des virus qui prétendent être des instructions anti Covid et des e-mails MIUR: l’alarme de la police

Malheureusement, le 2020 qui nous a quittés n’a pas apporté avec lui le fléau de escroqueries en ligne et dieux virus informatiques diffusé par e-mail et messagerie instantanée. En effet, deux nouvelles alarmes circulent ces jours-ci concernant la sécurité des utilisateurs de programmes de messagerie et d’applications de communication comme WhatsApp: la première est une menace vieille de plusieurs mois qui a pour objet un malware déguisé en document sur les mesures de prévention anti Covid. 19, tandis que la seconde est une attaque sans précédent révélée il y a quelques jours par la police postale.

Les faux e-mails du ministère de l’Éducation

Cependant, ce dernier est le phénomène sur lequel il est le plus intéressant de rester vigilant. Selon ce qui a été déclaré il y a quelques jours par les autorités sur le même site Internet de la police postale, une campagne de diffusion par courrier électronique du Logiciel malveillant Emotet, un cheval de Troie qui, une fois exécuté, se cache dans les ordinateurs des victimes extorquer des informations personnelles et des données sensibles en les envoyant à l’attaquant. Le virus est connu depuis un certain temps, mais ce qui distingue cette nouvelle vague d’attaques, c’est que les messages électroniques sont conçus pour afficher les adresses des expéditeurs. appartenant au domaine @ amministrazione.it.

Les informations d’identification garantissent que les destinataires se sentir plus en sécurité pour ouvrir le message – précisément parce qu’ils le voient venir d’une adresse qui appartient directement au ministère de l’éducation. Cependant, à l’intérieur des messages infectés, il y a un fichier compressé et protégé par mot de passe, dont la clé est présente dans le texte de l’email; l’ouverture du message et l’exécution du fichier qu’il contient donne au cheval de Troie Emotet un accès gratuit à l’ordinateur de la victime. Les autorités n’ont pas précisé comment les auteurs de l’attaque peuvent se présenter comme des adresses appartenant au domaine @ illuminazione.it, mais dans tous les cas, se protéger de ce type d’attaque est simple: juste ne pas télécharger les pièces jointes présents dans les messages sauf s’ils sont déjà attendus e garder votre antivirus à jour.

Les fausses instructions de prévention Covid

Moins courante est la menace dont le contenu rebondit sur les journaux en ligne en ces heures, et liée à une vieille connaissance: l’e-mail de Confcommercio qui met en garde contre un malware déguisé en PDF avec les instructions de prévention des coronavirus. Le message est revenu à circuler et concerne un avis de la police postale qui a été initialement publié il y a des mois: l’alerte mettait en garde contre une vague de courriels contenant un document appelé CoronaVirusSafetyMeasures.pdf, mais celui à l’intérieur du fichier ils ont dissimulé un cheval de Troie qui fonctionnait sur les ordinateurs Windows. Ces e-mails ont vraiment circulé à partir à partir de mars 2020, mais pour le moment il n’y a pas de rapports réels sur leur retour; même dans ce cas, pour vous protéger d’une éventuelle nouvelle campagne basée sur ces e-mails, évitez les pièces jointes inattendues.