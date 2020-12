Meek Mill n’aurait offert que 10 000 € à Poundside Pop pour un contrat record

Après avoir échangé des barbes sur les réseaux sociaux, Poundside Pop détaille une réunion qu’il a eue avec Meek Mill.

Meek Mill représente Philadelphie au maximum, mais il y a quelques semaines, il faisait face à une supposée «interdiction» d’entrer dans le Nord de Philly. Tout a commencé lorsque Meek Mill a offert un contrat d’enregistrement aux rappeurs de la ville en échange de leur écrasement. Poundside Pop était sans doute le plus fort de ses critiques, exigeant que Meek « choisisse un côté » que le CHAMPIONNATS le rappeur a refusé de le faire. Lors d’un récent entretien avec VladTV, Poundside Pop a réfléchi à une rencontre réelle avec Meek Mill où ils avaient discuté d’un accord avec Dream Chasers. Malheureusement, on dirait que Meek Mill essayait de minimiser le rappeur. Pop a expliqué que lui et Meek avaient formé une relation après « OSS » «Vous savez, vous devez être correct lorsque vous essayez de signer quelqu’un», dit-il. «Cela ne fonctionne pas bien, au fond», a-t-il poursuivi. « Je reste à LA, je reste en dehors du chemin. Je suis avec Meek parce qu’il est à LA. Alors on court un peu. Alors ils aiment, ‘J’essaye de te signer,’ au fond », raconte-t-il. Et alors qu’il était initialement en panne, Meek n’offrait pas une somme d’argent substantielle.

Bastiaan Slabbers / NurPhoto via « Quand l’accord arrive, c’est pour 10 000 €. Un accord de 10 000 €, je me dis: ‘Putain de quoi?’ Putain, je suis censé faire avec ça? Je suis à Los Angeles, « dit-il. « Le coût de la vie est cher ici. Donc, en gros, je lui ai dit, » ce n’est pas assez. Je baise avec toi mais je ne ressens pas cette mâchoire. » Il en a renvoyé un autre pour 20 000 €. J’ai dit: « Non, je ne peux rien faire avec 20 000 € non plus. Après impôts, c’est sacrément près de 10 000 €. » « Il a ajouté: « Je ne peux pas prendre soin de mes parents avec ça. Je ne peux même pas prendre soin de moi avec ça. » Apparemment, il n’y a pas eu d’amour perdu après l’accord conclu. Découvrez le clip complet ci-dessous.