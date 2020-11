Meek Mill aurait tenté de recruter James Harden aux 76ers

On dit que Meek Mill essaie de convaincre son copain James Harden de jouer pour Philly.

Meek Mill s’est retrouvé empêtré dans un drame à Philadelphie. Le rappeur a jeté une idée dans l’univers dans le but de désamorcer la tension à Philadelphie et d’obtenir un contrat d’enregistrement de certains rappeurs montants de la ville. Malheureusement, cela a conduit quelques individus à contester cette affirmation et à imposer une «interdiction» à Meek dans le nord de Philadelphie. Meek a répondu: « Nous gérons le capot, putain, c’est toi qui dis lol. »

Nicholas Hunt / Getty Images Et peut-être que sa portée s’étend bien au-delà de celle de North Philly. Le transfert possible de James Harden vers les Nets pourrait être contrecarré si le Championnats Le rappeur a le dernier mot. Par Kelly Iko et David Aldridge de l’Athletic, Meek aurait poussé son bon ami James Harden à venir voir les 76ers de Philadelphie à la suite de la nouvelle que le garde des Rockets avait demandé à être échangé. Selon Adrien Wojnarowski d’ESPN, il y a des signes prometteurs que Harden est prêt à rejoindre Kylie Irving et Kevin Durant à Brooklyn. Pendant ce temps, la raison de la décision de Harden de demander un échange a été révélée plus tôt cette semaine pendant Le couple étrange Podcast. Harden et d’autres joueurs des Rockets ne seraient pas d’accord avec les liens de Tillman Fertitta avec le Parti républicain et le soutien à Donald Trump. «Ce que j’ai entendu, c’est, et nous savons à quel point la politique et la position politique avaient à voir avec le boycott et les manifestations pendant la bulle – j’entends que le fort soutien et les dons républicains de Tilman Fertitta sont l’une des choses qui contribuent à cela. insatisfaction « , a déclaré NBA Inside Ric Bucher. « Il y a une révolte ici parce qu’ils considèrent Fertitta comme un type qui soutient le président actuel. » Nous verrons comment cela se passe. [Via]