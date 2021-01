MediaTek lance les chipsets 6nm Dimensity 1200, Dimensity 1100 5G: tout ce que nous savons

21 janv.2021 11:10:27 IST

MediaTek a lancé son dernier chipset, le 6nm Dimensity 1200 Premium 5G sur le marché le 20 janvier. La société taïwanaise de semi-conducteurs sans usine a également annoncé le SoC Dimensity 1100 5G avec le lancement. Destinés à offrir de meilleures expériences 5G, les chipsets pour smartphone MediaTek Dimensity 1200 et Dimensity 1100 5G sont livrés avec la prise en charge de l’IA, une caméra puissante et des fonctionnalités multimédia. Les Dimensity 1200 et Dimensity 1100 sont équipés d’un modem 5G intégré et ont été alimentés avec la technologie 5G ‘UltraSave’ de MediaTek pour inaugurer des fonctionnalités d’économie d’énergie.

Les deux SoC prennent en charge toutes les générations de connectivité, que ce soit 2G ou 5G. Les chipsets pourront ainsi fournir une connectivité transparente à travers les réseaux.

Alors que le Dimensity 1200 prend en charge des photos de 200 MP sur la dorsale de son HDR-ISP à cinq cœurs, il prend également en charge la capture de vidéos 4K HDR. Alimenté par une version améliorée du processeur IA hexa-core de MediaTek (MediaTek APU 3.0), le 1200 offrira une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique. D’autre part, le Dimensity 1100 est livré avec un support de caméra de 108 MP et intègre l’APU 3.0 existant de MediaTek.

Selon un communiqué de presse, les deux chipsets prennent en charge les fonctionnalités de la caméra AI telles que AI-Panorama Night Shot, AI Multi-Person Bokeh, AI noise reduction (AINR) et d’autres capacités HDR. Les utilisateurs pourront également activer la fonction AI SDR-to-HDR dans la lecture vidéo. Dans le secteur de la performance, le Dimensity 1200 dispose d’un CPU octa-core conçu avec un Arm Cortex-A78 ultra-core cadencé jusqu’à 3 GHz. Ceci est soutenu par trois super cœurs Arm Cortex-A78 et quatre cœurs d’efficacité Arm Cortex-A55. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un niveau d’efficacité supérieur avec un GPU à neuf cœurs et un APU MediaTek 3.0 à six cœurs. Le Dimensity 1100 est doté d’un processeur octa-core qui comprend quatre cœurs Arm Cortex-A78 fonctionnant jusqu’à 2,6 GHz et quatre cœurs d’efficacité Arm Cortex-A55, ainsi qu’un GPU Arm Mali-G77 à neuf cœurs.

Pour les écrans, le chipset 1200 prend en charge des taux de rafraîchissement de 168 Hz et le 1100 dispose de taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les deux chipsets prennent en charge la réactivité de l’écran tactile multi-touch.

Les utilisateurs pourront passer par le traçage de rayons dans les jeux mobiles et découvrir des applications de réalité artificielle (RA) sur les deux SoC. Les dimensions 1200 et 1100 prennent en charge la version Bluetooth 5.2.

Selon l’entreprise, les premiers appareils dotés des nouveaux chipsets devraient arriver sur le marché à la fin du premier trimestre et au début du deuxième trimestre de cette année.

