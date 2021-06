Media Molecule collabore avec (Check Notes) Mercedes-Benz sur le projet Dreams

Rêves et Mercedes-Benz. C’est une collaboration que le monde n’a jamais vu venir, et pourtant, nous y sommes. Bien que cela ressemble à un appariement vraiment bizarre, ce n’est pas tout à fait ce que vous pensez que c’est ; ne vous attendez pas à un pack DLC rempli de voitures de luxe, ou quelque chose du genre. Media Molecule et la marque de véhicules se sont associés pour créer un niveau conceptuel et jouable dans le moteur de création de création de tout.

À partir du 8 juillet 2021, un rêve simplement nommé « Dreams and Mercedes-Benz » sera en direct dans le jeu pour que tout le monde puisse y jouer. Teasé dans la vidéo ci-dessus, le niveau est construit sur le concept » Imaginons ensemble les futurs « , que Mercedes explore avec sa convention annuelle sur moi. Grâce à Dreams, les entreprises ont travaillé ensemble pour créer une vision virtuelle d’un avenir idyllique. En plus de ce nouveau niveau, un game jam du 13 au 28 juillet incitera les utilisateurs à créer des choses autour du thème des « futurs imaginés ».

C’est apparemment le premier du projet Co-Labs de Media Molecule, ce qui signifie que nous verrons probablement plus de croisements inattendus dans Dreams. Vous pouvez en savoir plus sur tout cela ici.