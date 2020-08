Medal of Honor: Above and Beyond pour dévoiler une nouvelle bande-annonce à la Gamescom 2020

Respawn Entertainment se concentrera sur donner des détails sur l’histoire de ce titre pour Oculus

De nombreux utilisateurs se souviennent avec émotion de la saga Médaille d’honneur, et pendant de nombreuses années, ils ont attendu patiemment Arts électroniques a décidé de retourner travailler sur une nouvelle tranche. L’annonce de Au-dessus et au-delà laissé un arrière-goût amer car cela ne signifiait pas le retour auquel tout le monde s’attendait, puisqu’il s’agissait d’un titre de réalité virtuelle, mais depuis Repawn EntertainmenIl est très clair qu’il est temps de donner une autre approche à la licence.

Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà Il a été officiellement dévoilé il y a près d’un an et de nombreux autres détails sur son développement n’ont pas été révélés depuis. Cependant l’hôte Geoff Keighley a confirmé à afficher une nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire du jeu lors de la diffusion du Soirée d’ouverture en direct, l’événement qui commence gamescom 2020.

L’équipe dirigée par Vince Zampella et Peter Hirschmann vise à offrir un expérience hautement immersive situé dans la Seconde Guerre mondiale. Le joueur se mettra dans la peau d’un membre de l’OSS (Office of Strategic Services) qui cherchera à perturber les plans de l’armée nazie, se lancant dans des missions dangereuses qui l’amèneront à visiter différentes régions d’Europe. Grâce aux possibilités de la réalité virtuelle, il sera possible interagir de manière plus réaliste avec les éléments de l’environnement et effectuez des actions spectaculaires telles que ramasser une grenade en l’air pour la rendre à l’ennemi qui l’a lancée.

L’idée de Divertissement Respewn est de publier Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà cette année, il est donc possible qu’une date de sortie soit annoncée lors de l’événement. Nous nous souvenons que le jeu sera exclusif à Oculus et que vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce jeudi prochain à partir de 20h00 (heure de la péninsule) dans le Soirée d’ouverture en direct.

