MCU Phase 5 taquiné dans une nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce de Marvel est arrivée pour teaser la phase 5 du MCU. Publié avec l’aimable autorisation de Merveille de l’Indeles images sont introduites par Miss Minutes et détaillent les événements de la phase 4 quelque peu conflictuelle avant de nous plonger dans la phase 5 avec un montage de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Secret Invasion, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3et plus.





Bien que nous ayons déjà vu la plupart des images, la bande-annonce devrait néanmoins susciter l’intérêt des fans de Marvel pour la phase 5, qui devrait apporter cette itération de la gardiens de la Galaxie pour terminer, explorez davantage les ramifications du multivers et présentez le nouveau grand méchant, Kang le Conquérant.

La phase 5 du MCU commencera par Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui jettera Scott Lang et sa famille dans le mystérieux royaume quantique et amènera Kang de Jonathan Majors dans la mêlée. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est prêt à suivre le 5 mai et trouve Peter Quill alias Star-Lord menant les Gardiens dans une dernière mission dangereuse pour protéger l’un de leurs membres qui pourrait entraîner la dissolution de l’équipe.

Après que nous ayons tous fini de pleurer après avoir vu l’équipe des Gardiens de la Galaxie une dernière fois, Les Merveilles présentera un nouveau trio de héros sous la forme de Carol Danvers alias Captain Marvel, Kamala Khan alias Ms. Marvel et Monica Rambeau, qui commencent à échanger leurs places à chaque fois qu’ils utilisent leurs pouvoirs et doivent faire équipe pour comprendre pourquoi . Les Merveilles est prévu pour le 28 juillet 2023,

Le reste de la phase 5 consiste en Captain America : Nouvel Ordre Mondial, Thunderboltset le Lame redémarrage, qui doivent tous sortir en 2024. Bien sûr, le petit écran racontera sa part d’histoires de la phase 5, y compris Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2, Secret Invasion, Loki Saison 2, Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos, et le très attendu Daredevil : né de nouveau.





Ant-Man and the Wasp: Quantumania lancera la phase 5 le mois prochain

La phase 5 de l’univers cinématographique Marvel débutera le mois prochain avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoiles Paul Rudd comme Scott Lang, alias Ant-Man, Evangeline Lilly comme Hope van Dyne, alias Wasp, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne et Kathryn Newton comme Cassie Lang. La suite trouve nos héros face à face avec Loki la star Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, un nouvel ennemi au programme mystérieux qui poussera les héros à leurs limites alors qu’ils tentent de naviguer dans ce monde mystérieux.

Et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania visera à lancer les choses plus grandes que jamais, Reed révélant qu’il « a métaphoriquement donné un coup de pied à la porte de Kevin Feige » pour exiger que les enjeux soient beaucoup plus élevés pour cela L’homme fourmi suite. « Les gens se sont dit, Oh, ce sont des petits nettoyants pour le palais amusants après un gigantesque film Avengers », a déclaré le cinéaste. « Pour ce troisième, j’ai dit: » Je ne veux plus être le nettoyant pour le palais. Je veux être le grand film des Avengers.' »

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir le 17 février en tant que premier film de la phase cinq du MCU.