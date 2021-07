MCU : la nomination controversée aux Emmy Awards de Don Cheadle !

Candidatures pour Prix ​​Emmy 2021 ils étaient une nuit spéciale pour Les studios Marvel. Les deux spectacles de Disney+ qui a lancé la marque pourrait être récompensé : WandaVision dans 23 catégories et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver en 5. Kevin Feige vous célébrez sûrement grâce au succès de la stratégie d’ajout de contenu au MCU en format série pour la plateforme de streaming de Disney. Il y a déjà eu une expérience avec des programmes comme Agents du Bouclier ou les entrées de Émerveillez-vous sur Netflix.

Cependant, WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver maintenir un lien plus fort avec le reste de la Univers cinématographique Marvel que ses prédécesseurs. En ce sens, un acteur important de la MCU participé à la série TFATWS, Don cheadle, qui personnifie Jacques Rhodes, alias : Machine de guerre.

Pourquoi la polémique ? La participation de l’acteur à l’émission n’a pas dépassé trois minutes. Ce court laps de temps signifiait à l’interprète la nomination au Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique. Apparemment, la performance de Cheadle a séduit les nominés pour le Prix ​​Emmy.

La vérité est que même l’interprète lui-même a été surpris par la nouvelle et a eu le temps de faire une déclaration à ce sujet sur ses réseaux sociaux. Prendre l’avantage Twitter, Cheadle a exprimé : « Merci à ceux qui me souhaitent bonne chance. Désolé, Haters. Je ne comprends pas non plus, mais c’est parti« . La controverse est ouverte et le protagoniste s’est assis. Il ne comprend pas non plus la nomination.

Maintenant, il va falloir voir si Don cheadle remporte la polémique dans un contexte qui n’est peut-être pas si favorable à merveille, qui devra faire face à des émissions dramatiques « plus grave ».

+ Quelques réactions des fans pour la nomination de l’acteur :

