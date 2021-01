Mbux Hyperscreen Révélé. Le Seigneur ... Des écrans

141 cm de large – il va essentiellement d’un côté à l’autre de la voiture – et une superficie de 2432,11 cmdeux, composé d’une seule surface de verre incurvée – moulée à une température de 650 ºC pour éviter les distorsions de visualisation – le nouveau MBUX Hyperscreen de Mercedes-Benz impressionne.

L’itération la plus récente et audacieuse du système MBUX sera créée par le nouveau Mercedes-Benz EQS – la Classe S des tramways – dont la présentation aura lieu cette année, même si elle ne sera disponible qu’en option.

Cela ressemble à un seul écran, mais le MBUX est en fait composé de trois utilisant la technologie OLED: un pour le tableau de bord, un autre pour l’infodivertissement et un supplémentaire pour le passager avant. Les deux derniers ajoutent également une réponse haptique, avec 12 actionneurs au total, qui déclenchent une légère vibration dans les doigts en appuyant sur l’option souhaitée.

L’impressionnante surface en verre aluminosilicate (du même type que le verre Gorilla les smartphones bring) est livré avec un revêtement appelé «Silver Shadow», composé de trois couches, qui réduisent les reflets, facilitent le nettoyage et garantissent la perception d’une «surface de haute qualité».

Comme on peut le voir, le MBUX Hyperscreen intègre également deux sorties de ventilation classiques aux extrémités latérales, afin de «connecter le numérique au monde physique», précise Mercedes.

Plus que des apparences

Il ne s’agit pas seulement d’impressionner quiconque se trouve dans le futur EQS. Le nouveau MBUX Hyperscreen – une évolution du système d’exploitation créée par la nouvelle Classe S (W223) – promet également une plus grande facilité d’utilisation, en évitant de parcourir les sous-menus pour les fonctions les plus utilisées – navigation, radio / média et téléphone -, auxquels Mercedes- Benz l’a appelé « couche zéro », ou « pas de couches ou de niveaux ».

Il utilisera également une intelligence artificielle capable d’apprendre et de s’adapter à son utilisateur. Non seulement il montrera les fonctions appropriées quand elles sont nécessaires, mais il pourra faire des suggestions en tenant compte des modèles d’utilisation de l’utilisateur.

Quant à la vitre du passager avant, elle est également personnalisable, avec jusqu’à sept profils. Comme dans les deux autres écrans, le système d’intelligence artificielle fonctionne également comme un «assistant attentif», faisant des suggestions en fonction du modèle d’utilisation.

Avec des fonctions de divertissement dépendant des règles de sécurité en vigueur dans les différents pays où l’EQS peut circuler, chaque fois que le siège passager est inoccupé, l’écran qui le précède assume, par défaut, un afficher décoratif.

Un «ordinateur sur roues»

Au total, MBUX Hyperscreen dispose de huit cœurs de processeur, avec 24 Go de RAM et 46,4 Go par seconde de bande passante mémoire RAM. De plus, l’utilisation d’une caméra multifonction et d’un capteur de luminosité permet d’adapter la luminosité de ses trois écrans aux conditions environnementales environnantes.

Présenté en première par le Mercedes-Benz EQS, le nouveau MBUX Hyperscreen a déjà un autre «client»: le SUV électrique basé sur l’EQS que Mercedes-Benz lancera en 2022.