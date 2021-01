Mazecraft a relancé sur les appareils iOS et Android avec de nouveaux graphismes et bien plus

ShareMob, un développeur indépendant basé au Royaume-Uni, est un mobile puzzle. Après un départ légèrement faux, Mazecraft vient d’être réédité pour les appareils iOS et Android. Depuis son lancement initial, le jeu arbore désormais de nouveaux graphismes, contrôles et fonctionnalités, ce qui en fait un point culminant dans une mer de titres mobiles.

Mazecraft lancé il y a plus de 5 ans et a rapidement gagné une audience d’un demi-million de joueurs. Bien que ce soit bon pour un titre de départ, les développeurs ne s’étaient pas attendus à la flambée, et les coûts des serveurs ont grimpé au point où l’équipe a dû arrêter le jeu. Maintenant, avec quelques améliorations, le jeu est de retour et prêt à divertir et à inspirer à nouveau les fans.

Le jeu connaît un lancement progressif alors que de nombreux joueurs et fans affluent dans le Magasin d’applications et jeu de Google Store pour le trouver. Chaque aspect de ce titre a été amélioré de ses graphismes à sa structure. Avec des tonnes de mises à jour prévues pour l’année à venir, les développeurs sont heureux d’accueillir à nouveau leur communauté dédiée.

D’innombrables labyrinthes remplis d’obstacles et de surprises correspondent à des environnements de construction de joueurs stimulants et innovants. Créez votre propre labyrinthe, invitez des amis à l’essayer et observez-les lutter pour résoudre le problème et marquer l’or perdu.

Il existe des tonnes d’outils que les joueurs peuvent utiliser pour confondre et divertir leurs victimes. Des portes verrouillées aux énigmes, des hiboux abusifs, des panneaux indicateurs et plus de joueurs peuvent remplir leur labyrinthe d’une multitude d’obstacles ennuyeux et dangereux.

Collectez des prix et montez lentement de niveau. Vous pouvez personnaliser votre avatar et les habiller dans une grande variété de vêtements de costume. Choisissez votre tenue, mettez votre meilleur chapeau de réflexion et déjouez ces labyrinthes avant que les labyrinthes ne vous fassent une autre victime de leur supercherie.

Profitez de partager vos créations et de regarder des rediffusions de personnes qui tentent de résoudre votre labyrinthe. Profitez d’un vaste réseau de milliers de labyrinthes tout en gagnant des points pour concourir, battre et profiter du titre.

Il s’agit d’un jeu de création de labyrinthe unique qui explore la créativité des joueurs. De nouvelles mises à jour apporteront sans aucun doute de nouveaux outils et objets pour chaque labyrinthe. Avec une relance complète en mouvement, les joueurs peuvent profiter d’un large éventail d’opportunités et d’objets.

Ce titre est idéal pour les fans de tous âges. Profitez d’une opportunité unique d’exploration et de résolution de labyrinthes en affrontant des tonnes d’autres joueurs dans leurs différents labyrinthes.

Mazecraft est disponible sur les appareils iOS et Android.