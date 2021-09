Les adeptes de Mayim Bialik savent qu’elle a eu une longue carrière, de ses rôles d’enfant actrice dans « Beaches » et « Blossom » jusqu’à sa série « Big Bang Theory ». Elle est également auteur et neuroscientifique.

Mais rien n’aurait pu la préparer ces derniers mois, lorsque le « Jeopardy! » les projecteurs se sont allumés à fond.

Mayim Bialik sur « Jeopardy! » PÉRIL! / SONY

« Je n’avais pas réalisé à quel point les gens avaient des opinions aussi fortes et passionnées sur ‘Jeopardy!’ et ce qui lui est arrivé », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI. « L’audience de Twitter n’est pas le ‘Jeopardy !’ typique. Il y a donc eu un chevauchement intéressant ici avec combien (le) tribunal de l’opinion publique devrait peser sur « Jeopardy ! » Nous apprenons tous au fur et à mesure que nous allons ici. »

Bialik, 45 ans, a d’abord marché sur le « Jeopardy! » scène fin mai pendant quelques semaines en tant que membre d’un groupe tournant d’hôtes invités essayant de combler le besoin de l’émission d’un leader à la suite de la mort du légendaire Alex Trebek en 2020. Elle a obtenu des notes élevées des fans, et quand elle a été annoncée en tant qu’hôte permanent de l’émission aux heures de grande écoute et aux retombées, cela semblait être une bonne décision de la part de la série.

Hélas, l’hôte régulier permanent de l’émission, l’ancien producteur exécutif Mike Richards s’est éteint de manière spectaculaire, laissant Bialik seule debout – et maintenant, avec Ken Jennings, de retour à son invitée qui animait l’émission régulière en semaine.

« Je suis assez surprise, je m’adapte toujours à tous les changements », dit-elle. « Cela se passe en temps réel, alors j’essaie de suivre le mieux possible. De toute évidence, en tant qu’enfant acteur, puis formé en tant que scientifique puis communicateur scientifique, ce n’est pas tout à fait étonnant que je puisse être pensé pour quelque chose comme ça, mais le taux de participation du mois dernier a été pour le moins excitant. »

Ken Jennings et Bialik continueront d’animer « Jeopardy! » jusqu’à fin 2021. Péril

Quant à faire la série, elle adore faire partie d’une série avec « un tel héritage » et travaille dur pour être à la fois elle-même, mais aussi se fondre dans l’arrière-plan. « Je fais un travail qui a été fait spécifiquement par une personne très aimée, donc je trouve un moyen de faire ma propre marque sans être perceptible, car personne ne devrait penser autant à l’hôte », explique-t-elle.

Alors que Trebek pouvait s’en tirer avec un costume et une cravate chics, Bialik a dû penser à ses tenues et emploie Beth Morgan, la costumière de la première saison de sa série « Call Me Kat » qui travaille avec l’expert de « Jeopardy’s » pour mettre elle dans des pièces confortables et élégantes qui lui permettent de montrer son flair.

« (Morgan) aime et apprécie toutes mes courbes et pense que je suis parfait comme je suis », déclare Bialik. « C’est un avocat important à avoir chez un styliste… Nous essayons définitivement d’apporter une partie de ma personnalité. »

Sur « Call Me Kat » et dans une nouvelle promotion de nourriture pour chats, Bialik est d’accord avec les félins. Lisa Rose / RENARD

Et si cela ne suffisait pas, il y a la nouvelle saison de « Kat » à venir en 2022, dans laquelle Bialik incarne un propriétaire de café à chats aux bouts libres. En tant que propriétaire de trois chats de sauvetage, elle est ravie d’être immergée dans des félins, ce qui a également conduit à un partenariat avec LiveClear de Purina Pro Plan, une nourriture pour chats commercialisée pour minimiser la sensibilité. humains avoir avec les chats.

« Nous avons remarqué une différence marquée dans nos vies (depuis que ses chats ont commencé à manger de la nourriture) », a déclaré Bialik, porte-parole de la marque. « Il y a cette protéine qui est dans la salive (des chats), alors quand ils se toilettent – ce qui est tout le temps – ça les dépasse. C’est pourquoi il n’y a pas de chats hypoallergéniques, en soi. »

Elle n’aime pas tellement les chiens, admet-elle. « J’ai des enfants, je ne veux pas de chiens. J’ai quelque chose qui me regarde comme si le monde tournait autour de moi et aussi tout ce qui m’arrive d’horrible que je dois réparer. Les chats sont une créature différente. »

Elle n’a pas besoin de chiens, plaisante Bialik, car elle a des enfants. Plan de courtoisie PurinaPro

En plus de tout cela, elle a écrit et réalisé son premier long métrage, avec Candice Bergen et Dustin Hoffman, avec un titre qui, selon elle, est susceptible de changer, « As Sick as They Made Us ».

C’est beaucoup dans son assiette en ce moment, mais pour beaucoup de public, il s’agit vraiment de « Jeopardy! » – peu importe le nombre de projets qu’elle a dans son passé. Comme elle le note, le jeu télévisé est tout ce que l’on lui demande ces jours-ci.

« Jusqu’à il y a un mois, c’était ‘Plages’ ou ‘Blossom' », dit-elle. « En ce moment, le rôle d’être moi-même dans ‘Jeopardy’ semble attirer le plus d’attention. C’est donc un nouveau monde. »