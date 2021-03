Mauvaise connexion sur Skype: vous pouvez le faire

« Skype n’a pas pu établir de connexion » – chaque utilisateur du programme de chat a probablement dû lire ces mots mal aimés à un moment donné. Nous vous donnons des conseils sur la façon de faire fonctionner à nouveau Skype.

Votre version de Skype est-elle à jour?

Si le message «Skype n’a pas pu établir de connexion» apparaît lorsque vous vous connectez à Skype, vous devez d’abord vérifier si votre PC ou appareil mobile exécute réellement la dernière version du programme. Une version obsolète de Skype peut empêcher Messenger de fonctionner. Bien que le programme vous rappelle généralement de télécharger une nouvelle version avec des messages de mise à jour, ceux-ci peuvent également être ignorés ou simplement ignorés. Vous pouvez trouver la dernière version de Skype sur la page d’accueil de l’entreprise.

Est-ce que Skype est en panne?

Si Skype a une mauvaise connexion, il peut également y avoir un problème avec les serveurs du programme. Vous pouvez vérifier l’état des différents services Skype sur ce site Web: Statut Skype.

L’ordinateur ou l’appareil mobile est-il même connecté à Internet?

Skype ne peut pas se connecter? Si vous êtes sûr d’avoir téléchargé la dernière version de Skype il y a quelques jours, vous devriez vérifier votre connexion Internet à l’étape suivante. Pour ce faire, vous pouvez simplement vous rendre sur un site Web tel que Google en guise de test. Si cela fonctionne sans aucun problème, le problème réside dans Skype lui-même ou avec le client installé du programme.

Vérifiez les paramètres du pare-feu

Il est également possible que Skype soit bloqué par certains paramètres du pare-feu. Pour vérifier cela, vous devez d’abord fermer Skype et ouvrir les paramètres du pare-feu Windows dans le panneau de configuration. Ensuite, vous cliquez sur l’élément «Autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows» et vérifiez dans la liste si les coches pour «Domicile / Travail» et «Public» sont définies sous «Skype». Ensuite, vous pouvez redémarrer Skype – si le pare-feu en était la cause, le message « Skype n’a pas pu établir de connexion » ne devrait plus apparaître.

Si Skype ne fonctionne pas, les paramètres du proxy doivent être vérifiés.

Vérifiez les paramètres du proxy

Si la version de Skype, la connexion Internet et les paramètres Fire sont corrects, les paramètres proxy peuvent également être à l’origine d’un problème avec le programme de messagerie. Avertissement: Si vous ne connaissez pas vos paramètres de proxy ou n’avez aucune expérience dans la gestion des paramètres réseau, il est préférable de ne pas modifier les valeurs.

Pour modifier les paramètres du proxy Skype, vous devez d’abord cliquer sur «Actions> Options> Avancé> Connexion» dans le programme. Sélectionnez ensuite une option alternative à la « Détection automatique du proxy » par défaut dans le menu déroulant. Entrez ensuite le nom d’hôte et le port du serveur proxy et cochez la case « Autoriser l’authentification proxy ». Enfin, vous entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe du serveur proxy dans les champs respectifs et cliquez sur « Enregistrer » à la fin. Ensuite, redémarrez Skype et connectez-vous. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, il se peut que le serveur proxy lui-même doive également être configuré pour Skype.

Dernier recours: réinstaller Skype

Si tout le reste échoue, la seule chose à faire est d’essayer de résoudre le problème en réinstallant Skype. Pour ce faire, désinstallez le programme sur votre PC ou appareil mobile, puis téléchargez la dernière version de Skype. Ensuite, connectez-vous avec le compte Microsoft ou Skype existant et espérez que Messenger n’affiche plus le message « Skype n’a pas pu se connecter ».

Plan d’urgence: utilisez Skype sur le Web

S’il n’y a pas le temps de vérifier laborieusement les paramètres du pare-feu et du proxy, la version Web de Skype peut également être utilisée pour des appels téléphoniques rapides. Avec Skype sur le Web, vous pouvez passer des appels ou envoyer des messages directement depuis votre navigateur. La version client du programme n’a pas besoin d’être téléchargée pour cela. Attention: Skype sur le Web est toujours en phase bêta, des erreurs peuvent donc toujours se produire.

Résumé