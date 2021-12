Matt Reeves s’est battu pour que Batman ait une histoire autonome

Robert Pattinson joue une toute nouvelle incarnation de Bruce Wayne sans aucun lien avec aucun autre film de Le Batman. De nos jours, il est devenu un peu rare que de nouveaux projets de super-héros arrivent sans aucun lien avec d’autres univers cinématographiques, et il est indéniable que cette approche a beaucoup porté ses fruits. Cependant, il y a toujours une place pour les films de super-héros avec des histoires autonomes, comme l’a insisté Reeves lorsqu’il a pris les rênes de Le Batman.

Initialement, Le Batman est entré dans le développement comme une extension de la DCEU. C’était pour ramener Ben Affleck dans sa version du Dark Knight dans lequel il jouait auparavant Batman v Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers. Le projet a subi de nombreux changements au fur et à mesure qu’il tournait dans l’enfer du développement, et Affleck finirait par quitter complètement le projet. Lorsque Matt Reeves a été engagé pour réaliser le long métrage, il était important pour le cinéaste que Le Batman réintroduisez le Caped Crusader dans un monde sans aucun autre super-héros déjà établi.

« Warner Bros. a un multivers où ils explorent différentes manières d’utiliser le personnage », a déclaré le producteur Dylan Clark à Empire, par Slash Film. « Nous ne nous impliquons pas là-dedans. Matt est intéressé à pousser ce personnage au plus profond de ses émotions et à le secouer jusqu’à son cœur. »

Arguant de garder son Batman en dehors de la DCEU, Matt Reeves a également « souligné à Affleck et Warner Bros. toutes ces autres choses’ dans le DCEU. » Suivre cette voie signifie également que le chevalier noir de Robert Pattinson devra affronter seul les méchants ignobles de Gotham, incapable d’appeler ses amis de la Justice League pour les aider à identifier le meurtrier masqué qui a tué des gens de manière horrible à Gotham City.

« Quand j’écris, j’écoute de la musique, et pendant que j’écrivais le premier acte, j’ai mis « Something In The Way » de Nirvana. C’est à ce moment-là qu’il m’est venu à l’esprit que, plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus », a également déclaré Reeves à Empire. « J’ai donc commencé à faire ce lien avec Gus Van Sant’s Derniers jours, et l’idée que cette version fictive de Kurt Cobain se trouve dans ce genre de manoir en décomposition. »

Révélant à quel point Kurt Cobain et Nirvana ont fortement influencé cette vision de Bruce Wayne, Reeves a ajouté: « Dans ce film, vous pouviez vraiment ressentir sa vulnérabilité et son désespoir, mais vous pouviez aussi ressentir son pouvoir. J’ai pensé que c’était un bon mélange. Il a aussi ça Le truc de Kurt Cobain, où il ressemble à une rock star, mais on a aussi l’impression qu’il pourrait être un reclus.

Le Batman met également en vedette Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans The Riddler, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright dans Jim Gordon, John Turturro dans Carmine Falcone et Colin Farrell dans Oswald Cobblepot. Il est également prévu que Penguin ait sa propre série dérivée sur HBO Max. Pendant ce temps, Le Batman sortira en salles le 4 mars 2022.





