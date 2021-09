Matt Reeves célèbre le Batman Day avec un nouvel aperçu du Batman

Batman Day a donné Matt Reeves la chance de partager un nouveau regard sournois sur Caped Crusader de Robert Pattinson alors qu’il publiait une photo sur Twitter pour célébrer la journée et offrir un aperçu des coulisses du processus de post-production. Les fans attendent avec impatience le DC FanDome du mois prochain, que Reeves a promis de partager « beaucoup plus » sur le prochain tour de Pattinson en tant que Dark Knight, qui affrontera une série des plus grands adversaires de Batman, dont le Riddler, Catwoman et Penguin. . Alors que l’événement DC FanDome sera une nouvelle bande-annonce exclusive, il semble que Reeves cherche déjà à en partager davantage – ce qui en fait une bénédiction qu’il travaille sur un film DC et non un film Marvel.

« Wow, je suis parti si longtemps…! Je sors juste la tête de la salle de montage pendant un instant pour dire #HappyBatmanDay! J’ai hâte de partager beaucoup plus avec vous toutes les quatre semaines à partir d’aujourd’hui au #DCFanDome ! (Désolé pour le bureau en désordre #LongHours) #TheBatman », a tweeté Matt Reeves, révélant un nouveau regard sur Robert Pattinson dans Le Batman.

De nombreux fans de DC veulent toujours que Warner Bros. fasse le film Batfleck, mais la réception de Pattinson en avant-première a été largement positive. C’est lors de l’événement FanDome de l’année dernière que Reeves a eu l’opportunité de montrer la première bande-annonce de Le Batman, et avec le film dans seulement six mois, vous pouvez dire à quel point la route a été longue, mais d’après ce qui a été vu jusqu’à présent, cela en valait la peine pour cette version complètement ancrée et graveleuse du combattant du crime de Gotham.

« Ce qui est vraiment important dans cette itération, c’est que beaucoup d’autres histoires racontent comment il a dû maîtriser sa peur et se maîtriser lui-même pour devenir Batman. Et que dans cet état de Batman, il est en quelque sorte le meilleur de lui-même. » dit Reeves. « Pour moi, ce qui était excitant, c’était de ne pas faire ça, de ne pas faire l’origine, de ne pas faire ce que nous avons vu faire si bien dans d’autres films. »

Reeves a poursuivi en décrivant comment le film se déroule dans son propre monde et trouve Bruce Wayne « au milieu de cette expérience criminologique. [We will] le voir dans le devenir de Batman. [We’re going] le voir faire des erreurs en tant que Batman. Le voir grandir, échouer, être héroïque et faire tout ce que nous associons à Batman, mais d’une manière qui semblait très humaine et très imparfaite. »

Évidemment Le Batman a un acte difficile à suivre. Venant de plus de 30 ans de Dark Knight sur grand écran, mais avec un scénario qui ressemble beaucoup à celui Batman : première année série de bandes dessinées, il s’agit, comme Reeves s’efforce de le souligner, d’une version de Batman qui n’a jamais été vue auparavant dans les sorties cinématographiques précédentes. Il a également réussi à ne pas être abordé dans Gotham, qui vient vraiment d’arriver à la transformation de Bruce Wayne en Batman à la fin de la série. Avec seulement six mois à attendre pour que le film arrive, il semble que beaucoup des premiers doutes sur ce que Pattinson pourrait faire dans le rôle ont été apaisés par les images vues jusqu’à présent, et prendront sans aucun doute une autre raclée lorsque la nouvelle bande-annonce tombe à DC FanDome le mois prochain.

