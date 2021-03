Matt James se sépare du gagnant du «  Bachelor  » pour des publications insensibles au racisme

Matt James savait que sa saison de «The Bachelor» serait exceptionnelle et que le sujet de la race ferait probablement la une des journaux. Après tout, il était le premier homme noir en tête des 25 saisons de la série.

Mais au-delà de l’histoire de la télévision pour cette distinction, James ne pouvait pas prévoir le rôle que la race, ou plutôt le sujet insensible au racisme, jouerait dans le fait qu’il trouverait vraiment son bonheur pour toujours dans la compétition de match amoureux.

Cependant, tout cela est devenu clair pour lui récemment, et après la finale de la saison de lundi soir et la spéciale «After the Final Rose» qui l’a suivie, les téléspectateurs en connaissent maintenant toute l’étendue.

Il n’a pas posé la question, mais Matt James a envisagé un avenir avec Rachael Kirkconnell. Craig Sjodin / ABC

Pour ceux qui n’ont pas suivi la controverse hors écran qui a entouré l’émission ces dernières semaines, d’anciennes photos de la candidate Rachael Kirkconnell ont refait surface, la montrant assister à une fête sur le thème de la guerre en 2018, ainsi que des affirmations selon lesquelles elle aimait d’autres photos contenant Confederate. drapeaux sur les réseaux sociaux. Kirkconnell s’est excusé, et comme la série avait déjà terminé le tournage à ce moment-là, cela semblait aller aussi loin que les choses.

Mais comme la finale l’a révélé, la controverse de Kirkconnell était encore plus choquante, car elle est la femme dont James est tombé amoureux – et même s’il n’était pas tout à fait prêt à proposer, il était certain qu’ils passeraient leur vie ensemble.

En rapport

«Quand je pense à la vie que je veux vivre, je pense à vivre cette vie avec toi», a-t-il dit. «Je veux partir d’ici avec toi, et je veux m’engager envers toi et continuer chaque jour à bâtir sur ce que nous avons commencé. ici. La vérité est que je t’aime. Je suis amoureux de toi et je te vois comme ma femme. Je te vois comme la mère de mes enfants. Je vois que ces enfants sont fous. Je veux juste m’assurer que mon amour te suffit. «

Elle voulait aussi ces choses, ajoutant: « Je vois tout avec toi. »

Mais cette image s’est effondrée sur l’après-spectacle.

Matt James et Rachael Kirkconnell ont révélé qu’ils se sont séparés depuis le tournage de la finale de « The Bachelor ». Craig Sjodin / ABC

James, 29 ans, et Kirkconnell, 24 ans, ont révélé que leur relation était maintenant terminée. Il a rompu avec elle après que ces vieilles photos aient fait la une des journaux, ce qui, selon elle, l’a laissée aveugle.

«J’ai pensé à la force que je pensais de notre relation, alors pour qu’il mette fin aux choses, il a dû être très, très blessé par tout», a-t-elle déclaré. «C’était dur parce que j’ai perdu l’amour de ma vie et en faisant cela, je l’ai blessé. … Je l’aime tellement et je l’aimerai toujours.

Mais James a dit que l’amour n’était tout simplement pas suffisant pour combler la distance entre eux, ce qui est devenu évident après la controverse.

En rapport

S’adressant directement à Kirkconnell, il a déclaré: «La chose la plus décevante pour moi a été de devoir vous expliquer pourquoi ce que j’ai vu était problématique et pourquoi j’étais si bouleversé. Et c’est pourquoi c’était problématique … Quand j’ai remis en question notre relation, c’était dans le contexte où vous ne compreniez pas pleinement ma noirceur et ce que cela signifie d’être un homme noir en Amérique, et ce que cela signifierait pour nos enfants quand j’ai vu ces choses qui flottaient sur Internet. Et cela m’a brisé le cœur, car c’est la dernière conversation que je pensais avoir.

Il a dit qu’il devait se retirer de sa vie pour qu’elle puisse faire le travail dont elle avait besoin, ajoutant: «C’est pourquoi nous ne pouvons pas être dans une relation».

Le lien entre James et Kirkconnell n’était pas la seule chose à souffrir après que ses anciennes photos aient fait le tour. Chris Harrison, l’hôte de longue date de «Bachelor», a annoncé qu’il se retirerait de ses fonctions lors du prochain épisode de la franchise après avoir lui-même fait face à des réactions négatives pour sa défense des messages insensibles à la race de Kirkconnell.