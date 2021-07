Matt Damon parle de refuser 10 % de sa participation dans Avatar

Même s’il n’est pas vraiment pauvre, l’acteur a raté le plus gros salaire de sa carrière lorsqu’il a rejeté une offre de 10% des revenus du film le plus rentable de tous les temps.

Damon a reconnu l’occasion manquée et a suggéré qu’il aurait pu être milliardaire.

S’exprimant au Festival de Cannes, il a déclaré : « On m’a offert un petit film intitulé Avatar. Je vais entrer dans l’histoire. Vous ne rencontrerez jamais un acteur qui a refusé plus d’argent que moi.

Si Matt avait accepté le marché et empoché 10 % des revenus du film, il serait reparti avec environ 200 millions de livres sterling.

Il a expliqué: « J’ai décidé il y a longtemps qu’il ne servait à rien d’essayer de conserver une image, ne vous en faites pas trop – et ne vous prenez pas trop au sérieux.

« J’avais 27 ans quand ma vie a vraiment changé et que je suis devenu célèbre, j’ai donc vécu une bonne partie de ma vie en tant qu’anonyme. Et je ne voulais vraiment pas que la célébrité infecte mes relations. »

Les défunts La star a réussi à garder sa vie personnelle à l’abri des projecteurs et est mariée à l’ancienne barmaid Luciana Bozán Barroso depuis 16 ans.

L’équipe de tournage est passée par le bar où travaillait Luciana et apparemment, ce fut le coup de foudre alors qu’elle et Damon se repéraient de l’autre côté de la pièce.

Quelques années plus tard, Damon a opté pour un mariage discret et bien qu’il soit l’un des meilleurs salariés d’Hollywood, la cérémonie a eu lieu à l’hôtel de ville de New York.