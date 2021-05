Matt Damon parle de Ben Affleck et Jennifer Lopez

À présent, Hollywood est incroyablement choqué. C’est que l’un des couples les plus aimés du début de ce siècle a repris leur relation. Ce n’est pas à propos Jennifer Aniston Oui Brad Pitt, ne pas. Ben Affleck Oui Jennifer Lopez Ils sont revenus après avoir été séparés pendant 17 ans. Et qui vient de réagir à de telles nouvelles est un grand ami de Ben. Il s’agit de Matt Damon. Les deux acteurs ont formé un grand duo créatif dans le film Chasse de bonne volonté, pour lequel ils ont remporté un Oscar à Meilleur scénario original.

L’interprète n’a pu s’empêcher de donner son avis sur la relation dont il a lui-même été témoin pendant ces années. Découvrez ce qu’il a dit.

Matt Damon réagit à la cour de Ben Affleck et Jennifer Lopez

Cette année a trouvé Jennifer Lopez et Ben Affleck avec une séparation. Alors qu’elle rompait ses fiançailles pour Alex Rodriguez après quatre ans, Affleck a mis fin à sa relation avec l’actrice également Ana de Armas. Seuls et sans engagement, semble-t-il, ils se sont à nouveau donné une chance.

BenniferComme on appelait ce couple, ils ont fait la cour entre 2002 et 2004. Puis ils ont pris des directions différentes, tout en gardant toujours un lien cordial et amical. Mais avec une pandémie impliquée, il semble que cette «amitié» s’est transformée en quelque chose de plus et Matt Damon a omis une opinion sur la question.







«Je l’ai découvert à la télé, j’étais chez moi et je l’ai vu. Ce serait vraiment incroyable. C’est une histoire fascinante. J’espère que c’est vrai, tant pis. Ils sont incroyables », a exprimé ce matin dans une interview avec l’émission Today.

Qu’est-ce que tu penses? Ben Affleck et Jennifer Lopez sont-ils vraiment sortis ensemble?