Matin, midi, soir?: C’est le meilleur moment pour faire l’amour

Quelle est votre heure préférée pour avoir des relations sexuelles? Vous et votre partenaire êtes-vous compatibles en termes de temps sur ce point? Et le temps est-il un facteur essentiel du bon sexe? Notre chroniqueur sur le moment parfait pour la plus belle chose du monde.

C’est jeudi, peu avant 5 heures du matin, que Svenja se réveille. Les nuits se sont à nouveau allongées. La lumière du matin pénètre de manière diffuse à travers les rideaux. Adrian est allongé à côté de Svenja. Dans la chaleur de la nuit, il se retourna plusieurs fois, la couverture glissa jusqu’au pied. Svenja regarde son petit ami, caresse son torse nu et ses bras forts, jusqu’aux reins. Comme si souvent, elle ressent ce matin le désir irrépressible de coucher avec Adrian. Mais il marmonne simplement: “Chérie, laisse-moi dormir. Le réveil va sonner de toute façon.”

Alors Svenja s’allonge à côté de son partenaire endormi et prend son petit ami «Ernesto» – son vibromasseur – à portée de main pour son bonheur. Pendant ce temps, Adrian se retourne, grognant, mais avec un sourire sur son visage. Ils veulent tous les deux des relations sexuelles à des moments différents. Svenja le matin, même si une longue journée souvent épuisante l’attend, Adrian, le soir quand il rentre du travail. Mais le soir, Svenja se sent souvent épuisée et préfère profiter d’un bain relaxant ou d’un livre sur la terrasse au coucher du soleil.

Un champ vaste et inexploré

Mais comme c’est très souvent le cas aujourd’hui lorsqu’il s’agit de la plus belle question mineure du monde, il existe de nombreuses études différentes sur le moment idéal pour avoir des relations sexuelles. Chers lecteurs, ne vous méprenez pas, j’apprécie beaucoup les études bien fondées et j’ai le plus grand respect pour la science en soi, en particulier la sexologie, qui fait un travail fantastique. Parce que le sexe est encore un domaine vaste et inexploré.

Mais parfois, les choses se transforment en problèmes qui, à y regarder de plus près, ne le sont pas vraiment. Alors les partenaires ont de la convoitise à des moments différents? Ok, et maintenant? N’auront-ils plus jamais de relations sexuelles maintenant? La luxure ne peut être pressée dans aucun rendez-vous, même si, grâce à ces études, nous savons que le calendrier parfait pour faire l’amour dépend du biorythme.

Selon des études, le meilleur moment pour faire l’amour est le samedi soir ou le dimanche matin, car ces jours-là sont généralement ceux où vous vous reposez enfin de la semaine chargée. Certains scientifiques conseillent de reporter largement le Schäferstunde aux heures du matin. Parce que les endorphines libérées agissent comme un coup de pied de rafraîchissement sur le corps. Le sexe est fondamentalement la meilleure caféine pour commencer la journée.

Le sexe vous rend belle

Un après-midi, Svenja est assise chez le coiffeur et feuillette l’un de ces innommables magazines féminins plats. Elle tombe sur un article d’un «expert du sexe» qui écrit que le sexe du matin promet non seulement un meilleur orgasme, mais rend également les femmes «plus belles». De plus, l’hormone stéroïde DHEA assure une peau éclatante et des cheveux brillants. En fait, la peau est merveilleusement alimentée en sang grâce à un orgasme et paraît ainsi plus fraîche.

Il est scientifiquement prouvé que le sexe vous rend belle. Et oui, il a un effet positif (du moins dans la plupart des cas) sur le système cardiovasculaire et donne à la peau un aspect plus rebondi. Cet article répertorie également différentes heures. Svenja lit: “Le lundi est défavorable, on y est souvent stressé, (…) le mardi aussi, le mercredi après-midi” (…) est “le pire moment de ma vie”.

“Oh, non, c’est tout aussi mauvais!”

De telles études, aussi scientifiques et fiables soient-elles, ne devraient être qu’un incitatif pour nous. Souvent, cependant, les articles dans les magazines féminins que Svenja feuillette sont de nature instructive, basés sur la devise: pourquoi il vaut mieux renoncer au sexe ce jour-là ou ce jour-là. Tout le monde est individuel. Il y a des couples qui, selon la science, ont les meilleures relations sexuelles aux moments les plus impossibles. Surtout les gens qui ne sont plus dans la vie professionnelle diront à peine: “Oh, attendez une minute, Peter, d’après une étude scientifique, le lundi après-midi est un moment plutôt mauvais. Il faut reporter notre envie au mardi soir! Oh, non, c’est pareil défavorable!” Cela étant dit, le sexe peut être agréable même sans orgasme.

Chers lecteurs, les moments les plus populaires et censés être les meilleurs pour le sexe sont: vendredi et samedi soir, 22h30 et dimanche 9h00 et 21h00. Si vous ne vous en tenez pas à ces horaires, vous pouvez avoir des relations sexuelles merveilleuses un jeudi après-midi parfaitement normal. Comme Svenja et Adrian, qui ont récemment rompu deux heures plus tôt pour être avec son être cher.