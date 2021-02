Mastercard rejoint la vague des crypto-monnaies: elle intégrera certaines d’entre elles dans son réseau de paiement

Avec Bitcoin à son plus haut niveau et une grande partie des autres crypto-monnaies qui le suivent, les actions numériques sont plus fortes que jamais. Ce n’est pas quelque chose qui est passé inaperçu par Mastercard, qui dit que commencera à prendre en charge des crypto-monnaies spécifiques directement sur votre réseau. Une étape historique pour l’un des plus grands agents de paiement au monde.





Comme indiqué dans une annonce officielle, ils commenceront bientôt à accepter et à intégrer certaines crypto-monnaies sélectionnées dans leur réseau. Il reste à voir comment exactement ils les intégreront, bien qu’en principe ils se réfèrent à transférer et autoriser les paiements directement en crypto-monnaies. Actuellement, bien qu’elle en accepte certaines, c’est par des intermédiaires qu’ils les transforment en monnaies d’État et traditionnelles avant et après transaction.

Ils disent que Mastercard ne cherche à offrir aucune sorte de recommandation sur l’utilisation ou non des crypto-monnaies. Sa position est plutôt celle de offrir la possibilité aux utilisateurs d’utiliser directement des crypto-monnaies sans avoir à effectuer de conversions en dollars ou en euros entre autres. Quelque chose de similaire à ce que PayPal recherche, par exemple.

Mastercard mentionne la possibilité pour les commerçants d’offrir aux utilisateurs la possibilité de payer en crypto-monnaies. En outre, ils mentionnent que les clients de Mastercard pourront «économiser, stocker et envoyer de l’argent de nouvelles façons».

Ils n’ont pas voulu indiquer quelles crypto-monnaies feront partie de leur réseau et quand elles le feront. Cependant, ils se réfèrent à crypto-monnaies stables et évitez celles avec une grande volatilité. Nous devrons attendre dans les prochains mois pour voir ces intégrations et comment elles affectent directement l’utilisateur final.

Le pari des grandes entreprises pour les crypto-monnaies

Alors que Mastercard se prépare à introduire des crypto-monnaies dans son réseau, d’autres entreprises parient déjà entièrement dessus. Nous avons le PayPal susmentionné, qui permettra des transactions instantanées de crypto-monnaie entre ses utilisateurs. Le cash en est un autre qui existe sur ce marché depuis des années.

Dans la section de banques et entités financières JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank et même BBVA voient les crypto-monnaies favorablement.

Enfin et comme exemple le plus récent, nous avons Tesla et son investissement de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Cela lui a permis de gagner plus d’argent en deux semaines qu’en douze ans en vendant des voitures. Au prix d’un énorme impact écologique.

