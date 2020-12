Master P et Baron Davis peuvent acheter Reebok pour des milliards

Le magnat du hip-hop Master P et l’ex-star de la NBA Baron Davis sont en pourparlers pour acheter Reebok pour 2,4 milliards de dollars.

Reebok appartient à Adidas, qui a acheté la société de chaussures et de vêtements pour 3,8 milliards de dollars en 2005. Cependant, Reebok a connu des difficultés depuis et l’année dernière, Adidas a réduit la moitié de sa valeur.

«Je pense que Reebok est sous-évalué», a déclaré Davis à Forbes. «J’ai quitté Nike en tant qu’enfant de 22 ans en me représentant moi-même et j’ai fait le saut chez Reebok, qui a pris une chance sur moi en tant que créative et en tant qu’athlète. Je veux que les gens que je connais – athlètes, influenceurs, designers, célébrités – s’assoient à table avec moi. »