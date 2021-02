Mass Effect: Legendary Edition célèbre sa sortie en mai et dévoile sa bande-annonce

La date de sortie officielle du Mass Effect: édition légendaire, le remaster complet des trois premières parties de la série. En plus de la trilogie, il comprend également tous les DLC tels que Léviathan. La première partie de la série en particulier a été entièrement renouvelée.

Date de sortie du Mass Effect: édition légendaire

Après une sortie présumé en mars la collection apparaîtra maintenant deux mois plus tard, car le développeur BioWare lancera sa collection ME améliorée sur 14 mai 2021 publier. À partir de ce jour, la trilogie est non seulement disponible pour PC, PS4 et Xbox One, mais aussi pour PS5 et XBox Series X / S.

Dans ce souffle est également devenu le bande-annonce officielle de révélation où vous pouvez jeter un premier regard sur le remaster et avoir une impression des révisions.

Que contient Mass Effect: Legendary Edition?

Pour la collection de jeux, BioWare a remasterisé les jeux suivants en termes de textures, shaders, modèles, effets et les a optimisés pour 4K UHD:

Effet de masse 1

Effet de masse 2

Effet de masse 3

plus de 40 DLC y compris les armes, armures et packs promotionnels

Remaster, pas un remake: Les développeurs ont beaucoup fait pour donner un nouvel éclat aux anciennes pièces, mais c’est toujours Remasterisé et pas un remake complet. Il n’y a pas eu de changement de moteur ou autre.

Pourtant, nous devrions nous concentrer sur un lointain expérience de jeu au design moderne peut attendre avec impatience. Notamment la première partie aurait reçu quelques ajustements afin d’être en aucun cas inférieur aux deux successeurs. Alors peut entre autres directement une femme commandant Shepard être joué comme c’était possible avec les 2e et 3e ramifications.