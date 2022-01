Mass Effect 5 et Dragon Age 4 : BioWare met l’accent sur le mode solo

BioWare a Effet de masse et Dragon Age Deux marques fortes ont été créées qui, en termes de contenus, ne pourraient plus nous envoûter. C’est pourquoi la moitié de la communauté des joueurs attend des fournitures depuis des lustres.

Mais comment ça se passe ? Effet de masse 5 et Dragon Age 4? BioWare a récemment annoncé une petite mise à jour à ce sujet. Mais n’attendez pas trop.

Les deux jeux sont actuellement en développement, et les deux jeux vont toujours être équitables en ce moment négligéen ce qui concerne le marketing. Par conséquent, il n’y a pas encore beaucoup d’images et de teaser. Mais cela va-t-il changer maintenant ?

Bref, probablement pas. Parce que le plus récent Mise à jour de BioWare est tout aussi maigre que les déclarations précédentes du studio de développement. Essentiellement, le message porte sur le fait que « Les deux jeux sont encore en développement » état. Mais qu’est-ce que BioWare veut nous dire exactement alors ? Ici vous lisez la traduction :

« Nous travaillons dur sur les prochaines entrées de Dragon Age et Mass Effect. Je vois un travail incroyable de la part des deux équipes. Si vous êtes curieux de connaître Mass Effect, je vous recommande de jeter un œil à l’affiche que nous avons publiée le jour du N7. Si vous regardez attentivement, il y a une poignée d’indices cachés. D’après mes calculs, il y a au moins cinq surprises. »

Cela signifie que l’affiche qui a été publiée le Jour N7 fait sensation dans la communauté des joueurs. Nous avons tous indices cachés résumé ici pour vous.

Cela a été communiqué par le directeur du studio Gary McKay. Donc, si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous de jeter un autre coup d’œil à l’affiche. La déclaration dit également :

« En raison de Dragon Age, nous avons un groupe de vétérans, des développeurs très talentueux qui travaillent sur la prochaine entrée de la franchise. Nous nous concentrons sur une expérience solo basée sur des décisions qui comptent vraiment. »

Donc ici, nous obtenons à nouveau la confirmation que Dragon Age : L’Ascension du loup de l’effroi un pur jeu solo sera. Comment cela se passera-t-il avec le nouveau Mass Effect ? À cet égard, il n’y a aucune mention d’un multi ou d’un seul joueur dans le commentaire.

Petit à petit, cependant, quelques informations sur Dragon Age se frayent un chemin. Nous savons donc déjà que le jeu pourrait être dans le Capitale Tévinter qui a été montré dans une image conceptuelle. De plus, il semble à peu près confirmé que le Gardien gris reviendra.

La déclaration ne fournit pas plus d’informations. Quand il y aura plus des deux titres à voir est inconnu et n’a pas été réduit. Une sortie des jeux ne sera probablement pas avant 2023 au plus tôt prend place. Rechercher régulièrement 45secondes.fr arrêtez-vous pour rester à jour.