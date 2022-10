Marvel’s Spider-Man 2 continue avec sa date de sortie prévue pour 2023

Le développeur de jeux vidéo Jeux insomniaques a assuré à ses fans que la production en cours du très attendu »Spider-Man 2 de Marvel » se poursuit avec sa sortie prévue pour 2023. La société a utilisé ses réseaux sociaux pour informer ses fans que le jeu était toujours en bon développement, après qu’il n’y avait pas eu de nouvelles nouvelles de la suite depuis un moment.

Dans la déclaration, le développeur a demandé aux fans de ne pas paniquer et a déclaré qu’il préparait une étape appropriée pour montrer plus du jeu dans un proche avenir. « Nous progressons bien et c’est toujours dans les délais pour 2023 », a écrit Insomniac Games. . « Montrer des jeux prend du temps, des efforts, des ressources et de la coordination. »

C’est en septembre 2021 qu’est annoncé »Marvel’s Spider-Man 2 », la suite du jeu spider-hero qui a enchanté tous les joueurs. Jusqu’à présent, seul le processus de production a été discuté, la plupart des détails sur les fonctionnalités et le gameplay de la suite étant encore secrets.

En raison du silence d’Insomniac Games sur les nouvelles nouvelles du jeu, une série de rumeurs a commencé selon lesquelles Sony aurait peut-être décidé de retarder la date de sortie, de la même manière que je l’ai fait avec d’autres de ses titres exclusifs.

Bien que peu de choses aient été révélées sur l’histoire de »Marvel’s Spider-Man 2 », le directeur des franchises et des relations avec l’étude d’Insomniac Games, Ryan Schneidera laissé entendre que la suite continuera à offrir aux joueurs une expérience solo bien conçue, une grande partie de l’équipe du titre précédent revenant même pour développer le prochain épisode.

Marvel’s Spider-Man 2 mettra en vedette le doublage de l’acteur Tony Todd, qui jouera Venom, l’ennemi de longue date de Spider-Man. De la même forme, Youri Lowenthal Oui Naji Jete reviendra pour jouer respectivement Peter Parker et Miles Morales.

La suite de »Marvel’s Spider-Man 2 » sortira en 2023 exclusivement pour PlayStation 5.