Marvel’s Spider-Man 2 amène Venom sur PS5 en 2023

Marvel’s Spider-Man 2 était la suite la plus inévitable de l’histoire, mais c’est maintenant finalement confirmé.

Insomniac Games revient dans son univers Spidey, visiblement situé après les événements de Miles Morales. Peter et Miles travaillent maintenant ensemble, et il semble que le duo affrontera l’un des méchants les plus emblématiques du héros : Venom.

Le seul inconvénient est que le jeu est dans un certain temps, prévu pour 2023 exclusivement pour PlayStation 5. Pourtant, c’est très excitant de revenir à la vision d’Insomniac sur Spider-Man. Vous l’attendez avec impatience ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.