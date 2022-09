Marvel’s Secret Invasion : la première bande-annonce montre la lutte contre l’invasion extraterrestre

merveille a une première bande-annonce pour la nouvelle série Marvel pour les fans de MCU dans le cadre des Disney+ Days et D23 Expo Invasion secrète publié. Les retrouvailles avec Samuel L Jackson comme Nick Fury est pour la prochaine Printemps 2023 sur Disney+ planifié et pioche directement dans les événements de « Captain Marvel » et « Spider-Man: Far from Home ».

De quoi parle Invasion secrète ?

La nouvelle série Marvel est directement liée à la fin du film « Captain Marvel » et commence environ 30 ans après que Captain Marvel ait rencontré pour la première fois Nick Fury et Skrull Talos. Les trois héros découvrent une conspiration de grande envergure sur Terre.

Parce que maintenant a un invasion rampante commencé par le métamorphe Krull.

Cela va même si loin qu’à ce stade on ne peut plus dire avec certitude qui est un vrai humain et qui est un Skrull. Il appartient maintenant aux héros de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se défendre contre les envahisseurs ennemis.

Premier casting avec Samuel L. Jackson et Cobie Smulders

En attendant, un premier casting pour la nouvelle série Marvel a été fixé, celui Retrouvailles avec des personnages familiers de divers films Marvel promet :

Samuel L Jackson comme Nick Fury

Ben Mendelsohn comme Skrull Talos

Cobie Smulders en tant qu’agent du SHIELD Maria Hill

Don Cheadle comme James Rhodes

Martin Freeman en tant qu’agent de la CIA Everett Ross

Emilia Clarke (Game of Thrones)

Kingsley Ben Adir (« L’OA »)

Killian Scott (« Amour/Haine »)

Carmen Ejogo (« Vrai détective »)

Christopher McDonald (« Droit de la famille »)

Olivia Colman (Fleabag)

En tant que showrunner du nouveau mini-série en 6 épisodes Thomas Bezucha (Let Him Go) et Ali Selim (Manhunt) sont responsables de Secret Invasion. La série est le prélude Phase 5 du MCU et est susceptible d’entraîner d’autres séries et films.

Ici, vous pouvez revoir la bande-annonce dans le son original :