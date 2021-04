Marvel’s Loki avec Tom Hiddleston dans la nouvelle bande-annonce spectaculaire de Disney +

Marvel laisse tomber: après une pause d’un an obligatoire en raison de Corona, les fans peuvent s’attendre à de nombreux nouveaux films et séries du MCU: une nouvelle bande-annonce explosive pour le nouveau film MCU vient de sortir Veuve noire (du 9 juin au cinéma et sur Disney +) aux fans, il y a déjà une bande-annonce pour la prochaine série Marvel: l’anti-héros populaire de Marvel Loki avec Tom Hiddleston se réunit sur 11 juin sur Disney + avec sa première propre série.

Déjà les deux premières séries MCU WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ont fait un début remarquable sur Disney + au cours des dernières semaines. Loki ne veut pas être inférieur à cela et en promet une parmi les nombreuses nouvelles scènes présentées dans la bande-annonce voyage mouvementé à travers l’espace et le temps – avec Owen Wilson comme Mobius dans le MCU.

C’est ce qu’est la série Marvel Loki

Loki est connu comme un maître de la manipulation et est connu pour avoir causé des méfaits dans le passé pour arriver à ses fins. Dans le MCU, l’anti-héros opaque est – comme on le sait – toujours dans l’ombre de son frère, le dieu du tonnerre Thor (Chris Hemsworth). Avec sa dernière action, le Vol de la pierre de l’espace (Tesseract) Loki a réussi à s’échapper et à se téléporter vers un endroit inconnu – tandis que le reste des super-héros est sans défense face au sort de Thanos. Le reste est connu.

La série commence après les films «Infinity War» et «Endgame»: Loki est tenu responsable des dommages qu’il cause en sautant à travers l’espace et le temps. Il est géré par l’organisation (connu des bandes dessinées) Autorité de variation de temps capturé sur ça Multivers se réveille. Avec Mobius (joué par Owen Wilson) et le Gardiens du temps Loki doit maintenant réparer le chaos qu’il a causé en volant le Tesseract. Alors Loki saute dans les moments les plus importants de l’univers cinématographique Marvel pour corriger à nouveau la chronologie – avec beaucoup de réticence, bien sûr.

Dans la bande-annonce, vous voyez Loki à New York avec une Avengers Tower détruite. Loki apparaît également dans une scène à côté de Black Widow sur Vormir, ce qui provoque des spéculations: Loki annule-t-il des événements dramatiques dans le MCU?

Marvel’s Loki en juin sur Disney +

Nous serons à la hauteur 11 juin Faut être patient quand la série Marvel Loki avec Tom Hiddleston sur Disney + ira au début. Les épisodes individuels sont diffusés – comme d’habitude – sur le service de streaming tous les vendredis.

Les autres acteurs de la série incluent Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série est de Michael Waldron (« Rick et Morty ») et est dirigée par Kate Herron.